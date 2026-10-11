Vladimir Zelenski bi trebalo da održi izbore u Ukrajini, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Mislim da bi on (Zelenski) trebalo da održi izbore. On je već mnogo puta ranije mogao da riješi ovaj sukob, treba da održi izbore", rekao je Tramp novinarima.

Prethodno, šef Bijele kuće optužio je Zelenskog da ignoriše zahtjeve SAD da ne napada ruske rafinerije nafte i ocijenio da je Ukrajini potreban novi lider koji može da postigne dogovor sa Moskvom.

Dmitrijev: Izbori se približavaju

Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktne investicije, izjavio je da se izbori u Ukrajini približavaju nakon komentara američkog predsjednika o Zelenskom.

"Ukrajinski izbori se približavaju", napisao je Dmitrijev na svojoj stranici na društvenim mrežama.

Trampove izjave uslijedile su usred razgovora predstavnika Vašingtona i ukrajinske strane, koji su održani u petak u Majamiju.

Prema izvještajima medija, prvobitno je trebalo da razgovori traju dva dana, ali su prijevremeno završeni. Razlog za to, kako se navodi, bio je sporazum o dizel gorivu koji je američki predsJednik objavio u petak nakon telefonskog razgovora sa Vladimirom Putinom.

Mandat Zelenskog je istekao 20. maja 2024. godine. Predsjednički izbori u Ukrajini su potom otkazani, pozivajući se na vojno stanje i opštu mobilizaciju. Zelenski je izjavio da su izbori bili "neprimjereni" u to vrijeme.

Tramp je govorio o njihovoj neophodnosti u decembru 2025. godine, nazivajući lidera kijevskog režima "diktatorom bez izbora", prenosi Sputnjik.