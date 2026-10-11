Letovi za Rijad preusmjereni ili otkazani

Svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije, Rijad, preusmjereni su ili otkazani nakon napada jemenskih militanata Huta na rijadski aerodrom, navodi se na sajtu za praćenje letova Flightradar24 i dodaje da je otkazano oko 74 odsto današnjih letova, odnosno 546.

Do ovog poremećaja dolazi nakon što je 12 ljudi poginulo, a 309 ranjeno juče u napadu Huta na Međunarodni aerodrom Kralj Halid, prenosi Skaj njuz.

Sajt za praćenje letova pokazuje da svi avioni u blizini aerodroma zaobilaze ovo područje.

Napadi Huta u četvrtak, kao i ranije ove nedjelje, već su naveli određeni broj avio-kompanija da obustave ili otkažu letove ka glavnom gradu Saudijske Arabije.

U Rijadu bi trebalo da se održe velike konferencije o energetici i investicijama, a organizatori su prije jučerašnjih napada izjavili da će se događaj ipak održati, prenosi Tanjug.



