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Letovi za Rijad preusmjereni ili otkazani

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11.10.2026 08:41

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Foto: pexels/Diego Alexander

Svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije, Rijad, preusmjereni su ili otkazani nakon napada jemenskih militanata Huta na rijadski aerodrom, navodi se na sajtu za praćenje letova Flightradar24 i dodaje da je otkazano oko 74 odsto današnjih letova, odnosno 546.

Do ovog poremećaja dolazi nakon što je 12 ljudi poginulo, a 309 ranjeno juče u napadu Huta na Međunarodni aerodrom Kralj Halid, prenosi Skaj njuz.

Sajt za praćenje letova pokazuje da svi avioni u blizini aerodroma zaobilaze ovo područje.

Napadi Huta u četvrtak, kao i ranije ove nedjelje, već su naveli određeni broj avio-kompanija da obustave ili otkažu letove ka glavnom gradu Saudijske Arabije.

U Rijadu bi trebalo da se održe velike konferencije o energetici i investicijama, a organizatori su prije jučerašnjih napada izjavili da će se događaj ipak održati, prenosi Tanjug.


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Tagovi :

Huti

Napad

Rijad

Saudijska Arabija

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