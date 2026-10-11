Sutra je Miholjdan: Dan kada se otvara nebo i saznajemo kakva nas čeka jesen

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici sutra slavi Miholjdan, veliki praznik posvećen Prepodobnom Kirijaku Otšelniku, svetitelju koji je u narodu ostao urezan kao simbol nevjerovatne duhovne snage, čudotvorstva i nepokolebljive vjere.
Poslije Miholjdana, prema narodnom vjerovanju, i zvanično nastupa prava jesen. Ukoliko se topli i sunčani dani nastave i nakon ovog velikog praznika, taj blagosloveni period u narodu se naziva „miholjsko ljeto“.
Sveti Kirijak rođen je u Korintu krajem četvrtog vijeka i još za života smatran je istinskim stubom hrišćanstva i slikom monaških vrlina. Čitajući Sveto pismo, veoma rano se divio ustrojstvu spasenja ljudskog roda, a neugasiva želja za duhovnim životom odvela ga je u Jerusalim, gdje je stupio u manastir i primio prve monaške pouke.
Tokom života boravio je u brojnim manastirima, bezrezervno posvećen hrišćanskoj vjeri i beskompromisnoj borbi protiv jeresi.
Predanje kaže da je Kirijak bio izuzetno krupan i snažan čovjek, iako je čitav vijek proveo u najstrožem postu. Pred sam kraj ovozemaljskog života boravio je u surovoj monaškoj zajednici Svetog Haritona, gdje su monasi jeli samo jedanput dnevno, i to tek po zalasku sunca.
Monasi i narod poštovali su ga kao moćnog iscjelitelja i velikog utješitelja svih bolesnih i nevoljnih. Poživio je nevjerovatnih 109 godina, a upokojio se 557. godine u pustinji, gdje je u molitvi i tišini proveo svoju duboku starost, prenosi Srna.
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