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Sutra je Miholjdan: Dan kada se otvara nebo i saznajemo kakva nas čeka jesen

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11.10.2026 09:08

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Сутра је Михољдан: Дан када се отвара небо и сазнајемо каква нас чека јесен
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici sutra slavi Miholjdan, veliki praznik posvećen Prepodobnom Kirijaku Otšelniku, svetitelju koji je u narodu ostao urezan kao simbol nevjerovatne duhovne snage, čudotvorstva i nepokolebljive vjere.

Poslije Miholjdana, prema narodnom vjerovanju, i zvanično nastupa prava jesen. Ukoliko se topli i sunčani dani nastave i nakon ovog velikog praznika, taj blagosloveni period u narodu se naziva „miholjsko ljeto“.

Stub hrišćanstva i veliki iscjelitelj

Sveti Kirijak rođen je u Korintu krajem četvrtog vijeka i još za života smatran je istinskim stubom hrišćanstva i slikom monaških vrlina. Čitajući Sveto pismo, veoma rano se divio ustrojstvu spasenja ljudskog roda, a neugasiva želja za duhovnim životom odvela ga je u Jerusalim, gdje je stupio u manastir i primio prve monaške pouke.

Tokom života boravio je u brojnim manastirima, bezrezervno posvećen hrišćanskoj vjeri i beskompromisnoj borbi protiv jeresi.

Predanje kaže da je Kirijak bio izuzetno krupan i snažan čovjek, iako je čitav vijek proveo u najstrožem postu. Pred sam kraj ovozemaljskog života boravio je u surovoj monaškoj zajednici Svetog Haritona, gdje su monasi jeli samo jedanput dnevno, i to tek po zalasku sunca.

Monasi i narod poštovali su ga kao moćnog iscjelitelja i velikog utješitelja svih bolesnih i nevoljnih. Poživio je nevjerovatnih 109 godina, a upokojio se 557. godine u pustinji, gdje je u molitvi i tišini proveo svoju duboku starost, prenosi Srna.

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