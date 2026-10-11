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Dnevni horoskop za 11. oktobar: Jedan znak čeka nevjerovatan obrt sudbine

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11.10.2026 08:33

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Foto: Pexel/ Michele Raffoni

Ovo je dan kada će Ovnovi svojom zaraznom energijom inspirisati okolinu, dok će Škorpije zahvaljujući svojoj nepogrešivoj intuiciji izvući najbolje iz svake situacije.

Ovan

Današnji dan vam donosi talas pozitivne energije i motivacije. Idealno je vrijeme da započnete projekat koji već dugo odlažete ili da riješite zaostale obaveze. U ljubavi budite direktni i iskreni prema partneru kako biste izbjegli nesporazume.

Bik

Fokusirajte se na finansije i dugoročno planiranje, jer su zvijezde na vašoj strani kada je u pitanju stabilnost. Moguć je neočekivani susret sa starim poznanikom koji će vam uljepšati dan. Usporite malo popodne i uživajte u sitnim životnim zadovoljstvima.

Blizanci

Vaša komunikativnost danas dolazi do punog izražaja, otvarajući vam vrata za nova, zanimljiva poznanstva. Na poslu budite obazrivi sa informacijama i ne donosite brzoplete zaključke. Veče je savršeno za opuštanje uz dobru knjigu, muziku ili film.

Rak

Emocije su vam danas naglašene, pa je moguće da ćete biti osjetljiviji na tuđe riječi nego inače. Posvetite se porodici i uređenju svog životnog prostora kako biste pronašli unutrašnji mir. Voljena osoba vam sprema malo, ali veoma drago iznenađenje.

Lav

Vaš šarm je na vrhuncu, što će vam donijeti uspjeh kako na poslovnom, tako i na ljubavnom planu. Ne plašite se da preuzmete inicijativu u važnim razgovorima jer imate moć ubjeđivanja. Zdravlje je odlično, ali bi vam prijala lagana fizička aktivnost.

Djevica

Dobra organizacija je danas ključ vašeg uspjeha, pa napravite detaljan plan obaveza i držite se prioriteta. Moguće je da ćete dobiti pohvalu ili priznanje za uloženi trud na radnom mjestu. Slobodne Djevice bi mogle upoznati nekog intrigantnog preko zajedničkih prijatelja.

Vaga

Danas je naglasak na harmoniji i uspješnom rješavanju međuljudskih konflikata. Vaš osjećaj za diplomatiju će briljirati u jednoj napetoj situaciji sa kolegama. U emotivnim odnosima, posvetite više pažnje partnerovim skrivenim potrebama.

Škorpija

Vaša intuicija je danas nepogrešiva, stoga slušajte svoj unutrašnji glas pri donošenju bitnih odluka. Strastveni ste i puni energije, što će se izuzetno pozitivno odraziti na vaš ljubavni život. Ipak, pripazite se impulsivnih kupovina i nepotrebnih troškova.

Strijelac

Osjećate snažnu potrebu za promjenom svakodnevne rutine i željni ste nove avanture. Razmislite o planiranju kraćeg putovanja za vikend ili upisivanju nekog kursa koji vas zanima. Optimizam kojim zračite privlači zanimljive i pozitivne ljude u vaš krug.

Jarac

Fokusirani ste na karijeru i ostvarivanje zacrtanih ciljeva, a vaš naporan rad napokon počinje da se isplaćuje. Pazite samo da zbog poslovnih ambicija ne zanemarite porodicu i voljene osobe. Uveče obavezno odvojite vrijeme za mentalni odmor i tišinu.

Vodolija

Vaše originalne i nesvakidašnje ideje danas nailaze na široko odobravanje okoline. Odličan je dan za timski rad, dijeljenje vizija i umrežavanje sa novim saradnicima. Slobodni pripadnici znaka mogu očekivati zanimljiv flert preko društvenih mreža.

Ribe

Kreativnost vam je na zavidnom nivou, pa iskoristite dan za umjetničke projekte ili hobije koji vas ispunjavaju. Povoljan je trenutak da iskreno porazgovarate sa partnerom o zajedničkim planovima za budućnost. Unosite više tečnosti i pripazite na pad imuniteta, prenosi Mondo.

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