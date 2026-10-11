Voćari u problemu: Vrućine spalile ovogodišnji rod voća

Povećanje kvote za izvoz jabuka i krušaka iz BiH u Rusku Federaciju pozitivno je za domaće voćare, ali zbog lošeg kvaliteta ovogodišnjeg roda neće biti iskorišćene odobrene količine od 14.270 tona jabuka i 6.405 tona krušaka, izjavio je predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.

Rusko tržište, koje je otvoreno za nas, izuzetno je dobro, ali ćemo, nažalost, ove godine imati rekordan rod, a loš kvalitet, pa će količine za izvoz biti manje od planiranih – istakao je Dojčinović.

On je naveo da licence za izvoz imaju dva proizvođača iz Republike Srpske i jedan iz Federacije BiH.

Dojčinović je dodao da bi voćari mogli imati problema i sa plasmanom na domaće tržište zbog pritiska uvoznog voća.

"Više od 50 odsto naše proizvodnje je lošijeg kvaliteta zbog vremenskih neprilika. Imali smo sreću da nije bilo mraza, ali su visoke temperature izazvale velike ožegotine na plodovima, koji su ostali sitni i lošeg kvaliteta", rekao je Dojčinović.

On je naglasio da će voće uglavnom završiti u prerađivačkoj industriji, posebno kruške, od kojih je oko 90 odsto namijenjeno preradi.

"Ruska Federacija uglavnom traži jabuku sorte ajdared, koju imamo na oko 300 hektara. Ona je dobrog kvaliteta, ali moramo nešto ostaviti i za domaće tržište. Možda ćemo imati nekoliko hiljada tona za izvoz, najviše do 10.000 tona voća", naveo je Dojčinović.

Prema njegovim riječima, ovogodišnji rod procijenjen je na oko 40.000 tona voća, od čega će od 30 do 40 odsto biti usmjereno u preradu.

"Berba još nije završena jer je usporena zbog lošeg kvaliteta plodova. Optimalni rok za završetak je početak novembra", zaključio je Dojčinović.

BiH je za ovogodišnji rod odobren izvoz u Rusku Federaciju od 14.270 tona jabuka i 6.405 tona krušaka, dok je prethodne godine odobrena kvota iznosila 4.000 tona jabuka i 1.000 tona krušaka.

(Srna)