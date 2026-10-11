Danas četiri referenduma u Sloveniji: Ovoreno oko 3.000 biračkih mjesta

Birači u Sloveniji danas će glasati na jednom zakonodavnom i tri konsultativna referenduma, a od 7.00 časova jutros otvoreno je više od 3.000 biračkih mjesta, prenijeli su slovenački mediji.

Glasanje se odvija i u inostranstvu na 30 biračkih mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, prenosi RTV Slovenije. Birači moraju sa sobom da ponesu na biračko mjesto lični dokument, a prije glasanja moraju da se potpišu u birački spisak za svaki referendum posebno, nakon čega dobijaju glasačke listiće.

Birači sami odlučuju na koliko referenduma žele da glasaju, ali Državna izborna komisija (DVK) ističe da na biračkom mjestu mogu glasati samo jednom, zaokruživanjem "za" ili "protiv".

Birači na zakonodavnom referendumu odgovaraju na pitanje da li su za sprovođenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parlamentarnoj istrazi, koji je Narodna skupština usvojila na sjednici 26. maja 2026. godine. Zakon će biti odbačen na referendumu ako protiv njega glasa većina birača pod uslovom da protiv glasa najmanje jedna petina svih birača sa pravom glasa.

Još tri referenduma na kojima će se Slovenci danas izjašnjavati su konsultativnog karaktera.

Birači glasaju, između ostalog, o tome da li su za ukidanje obaveznog plaćanja doprinosa za programe Radio-televizije Slovenija. Drugo referendumsko pitanje glasi: "Da li ste za to da se pravo na novčanu socijalnu pomoć za radno sposobna lica koja nemaju objektivne prepreke za rad uslovi aktivnim obavljanjem društveno korisnog rada?".

Takođe, građani Slovenije danas će se izjasniti o pitanju da li bi građani te zemlje ili drugih zemalja članica Evropske unije trebalo da imaju pravo glasa na lokalnim izborima, ali ne i građani trećih zemalja. Djelimični nezvanični rezultati referenduma biće objavljeni večeras, a prvi podaci biće objavljeni na veb stranici Državne izborne komisije posle 20.30 časova, prenosi Tanjug.