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Voz iskliznuo sa šina kod Rijeke, vagoni završili u provaliji

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10.10.2026 11:20

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Теретни воз превозника Трансагент исклизнуо је јутрос, 10. октобра на улазу у станицу Меја, код Ријеке, а 11 вагона завршило је у провалији.
Foto: Printscreen/Sindikat strojovođa Hrvatske

Teretni voz prevoznika Transagent iskliznuo je jutros, 10. oktobra na ulazu u stanicu Meja, kod Rijeke, a 11 vagona završilo je u provaliji.

Povrijeđenih nema, dok je na stanici nastala velika materijalna šteta i potpuno je zatvoren za saobraćaj.

Nesreća se dogodila u ned‌jelju u 9.25. Voz se kretao prema Rijeci i prevozio žitarice, saopštile su Hrvatske željeznice.

Prema dosad utvrđenim informacijama, mašinovođa je prije iskliznuća obavijestio dispečera da su mu otkazale kočnice i da voz ne može zaustaviti. Nedugo zatim kompozicija je iskliznula na ulazu u stanicu Meja.

Jedanaest vagona sletjelo je u provaliju, dok su lokomotiva i dva vagona ostali u stanici. U nesreći niko nije povrijeđen.

Na području željezničke stanice nastala je velika materijalna šteta. Zbog posljedica nesreće stanica Meja zatvorena je za sav železnički saobraćaj, prenosi Indeks.

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Voz

Voz iskočio iz šina

Rijeka grad

Hrvatska

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