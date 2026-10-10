Voz iskliznuo sa šina kod Rijeke, vagoni završili u provaliji

Autor:ATV redakcija
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Teretni voz prevoznika Transagent iskliznuo je jutros, 10. oktobra na ulazu u stanicu Meja, kod Rijeke, a 11 vagona završilo je u provaliji.
Povrijeđenih nema, dok je na stanici nastala velika materijalna šteta i potpuno je zatvoren za saobraćaj.
Nesreća se dogodila u nedjelju u 9.25. Voz se kretao prema Rijeci i prevozio žitarice, saopštile su Hrvatske željeznice.
Prema dosad utvrđenim informacijama, mašinovođa je prije iskliznuća obavijestio dispečera da su mu otkazale kočnice i da voz ne može zaustaviti. Nedugo zatim kompozicija je iskliznula na ulazu u stanicu Meja.
Jedanaest vagona sletjelo je u provaliju, dok su lokomotiva i dva vagona ostali u stanici. U nesreći niko nije povrijeđen.
Na području željezničke stanice nastala je velika materijalna šteta. Zbog posljedica nesreće stanica Meja zatvorena je za sav železnički saobraćaj, prenosi Indeks.
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