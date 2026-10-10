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Peskov otkrio o čemu su Putin i Tramp najviše razgovarali

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10.10.2026 12:06

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Песков открио о чему су Путин и Трамп највише разговарали
Foto: Tanjug/AP

Veći dio telefonskog razgovora američkog predsjednika Donalda Trampa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom bio je posvećen rješavanju ukrajinskog sukoba, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je istakao da je Putin pokazao razumijevanje u vezi sa pojedinim prijedlozima američkog lidera usmjerenim na deeskalaciju sukoba u Ukrajini.

Prema riječima Peskova, Putin je tokom telefonskog razgovora prenio Trampu stav Irana o mogućem rješenju američko-iranskog rata, uz podršku iranskog predsjednika, prenosi Interfaks.

"U koordinaciji sa predsjednikom Irana, Putin je prenio Trampu stav iranske strane o mogućem rješenju sukoba", istakao je Peskov.

Putin i Tramp razgovarali su juče telefonom, a Tramp je čestitao ruskom predsjedniku rođendan i poželio mu zdravlje i uspjeh, prenosi Srna.

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Telefonski razgovor Trampa i Putina trajao je sat i po, a prema riječima pomoćnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova, razgovor je bio sadržajan i prijateljski.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rođen je 7. oktobra 1952. godine u Lenjingradu, današnji Sankt Peterburg.

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Vladimir Putin

Donald Tramp

Dmitrij Peskov

razgovor

Saradnja

Rusija

Amerika

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