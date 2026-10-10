Peskov otkrio o čemu su Putin i Tramp najviše razgovarali

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Veći dio telefonskog razgovora američkog predsjednika Donalda Trampa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom bio je posvećen rješavanju ukrajinskog sukoba, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Peskov je istakao da je Putin pokazao razumijevanje u vezi sa pojedinim prijedlozima američkog lidera usmjerenim na deeskalaciju sukoba u Ukrajini.
Prema riječima Peskova, Putin je tokom telefonskog razgovora prenio Trampu stav Irana o mogućem rješenju američko-iranskog rata, uz podršku iranskog predsjednika, prenosi Interfaks.
"U koordinaciji sa predsjednikom Irana, Putin je prenio Trampu stav iranske strane o mogućem rješenju sukoba", istakao je Peskov.
Putin i Tramp razgovarali su juče telefonom, a Tramp je čestitao ruskom predsjedniku rođendan i poželio mu zdravlje i uspjeh, prenosi Srna.
Svijet
Dmitrijev: Saradnja Rusije i SAD donijeće korist svjetskim tržištima
Telefonski razgovor Trampa i Putina trajao je sat i po, a prema riječima pomoćnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova, razgovor je bio sadržajan i prijateljski.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rođen je 7. oktobra 1952. godine u Lenjingradu, današnji Sankt Peterburg.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h2
Svijet
6 h0
Najnovije
Najčitanije
14
21
14
14
13
58
13
57
13
42
Trenutno na programu