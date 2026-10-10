Tramp imenovao novu portparolku Bijele kuće

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da je imenovao Kejti Zakariju za novu portparolku Bijele kuće, gdje će naslijediti Kerolajn Livit, pohvalivši njeno dosadašnje iskustvo u oblasti komunikacija i angažman u njegovim predizbornim kampanjama, čime je potvrdio ranije pisanje američkih medija u vezi s njenim imenovanjem na to mjesto.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" naveo da Zakarija trenutno radi kao viša savjetnica za komunikacije u kompaniji "Trump Media & Technology Group", koja upravlja njegovom društvenom mrežom i u kojoj je postigla "izuzetne rezultate".

Zakarija je ranije obavljala funkcije portparolke i zamjenice pomoćnika sekretara za odnose s javnošću u američkom Ministarstvu unutrašnje bezbjednosti.

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Tramp je naveo i da je Zakarija učestvovala u njegovim predizbornim kampanjama, pružajući podršku u ključnim saveznim državama, u kojima je, kako je istakao, ostvarena pobjeda.

"Ima besprijekornu istoriju podrške i od samog početka je bila odana i sjajna saradnica. Takođe je posvećena pristalica i član pokreta MAGA! Uvjeren sam da će Kejti postići sjajne rezultate za SAD kao portparolka Bijele kuće, jer uživa poštovanje medija, američkog naroda i moje administracije, sa kojima će odlično sarađivati", naveo je Tramp.

Tramp je pohvalio i dosadašnju portparolku Kerolajn Livit, ocijenivši da je "fantastično" obavljala tu funkciju, i poželio uspeh njenoj nasljednici.

O imenovanju Zakarije na mesto portparolke Bele kuće prethodno je pisalo više američkih medija, uključujući Njujork tajms, Foks njuz, En-Bi-Si njuz i Blumberg.