Logo

Tramp imenovao novu portparolku Bijele kuće

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.10.2026 08:20

Komentari:

0
Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da je imenovao Kejti Zakariju za novu portparolku Bijele kuće, gdje će naslijediti Kerolajn Livit, pohvalivši njeno dosadašnje iskustvo u oblasti komunikacija i angažman u njegovim predizbornim kampanjama, čime je potvrdio ranije pisanje američkih medija u vezi s njenim imenovanjem na to mjesto.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" naveo da Zakarija trenutno radi kao viša savjetnica za komunikacije u kompaniji "Trump Media & Technology Group", koja upravlja njegovom društvenom mrežom i u kojoj je postigla "izuzetne rezultate".

Zakarija je ranije obavljala funkcije portparolke i zamjenice pomoćnika sekretara za odnose s javnošću u američkom Ministarstvu unutrašnje bezbjednosti.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Zemlja se može oteti, kuća uništiti, ali zavičaj živi onoliko koliko ga nosimo u srcu

Tramp je naveo i da je Zakarija učestvovala u njegovim predizbornim kampanjama, pružajući podršku u ključnim saveznim državama, u kojima je, kako je istakao, ostvarena pobjeda.

"Ima besprijekornu istoriju podrške i od samog početka je bila odana i sjajna saradnica. Takođe je posvećena pristalica i član pokreta MAGA! Uvjeren sam da će Kejti postići sjajne rezultate za SAD kao portparolka Bijele kuće, jer uživa poštovanje medija, američkog naroda i moje administracije, sa kojima će odlično sarađivati", naveo je Tramp.

Tramp je pohvalio i dosadašnju portparolku Kerolajn Livit, ocijenivši da je "fantastično" obavljala tu funkciju, i poželio uspeh njenoj nasljednici.

O imenovanju Zakarije na mesto portparolke Bele kuće prethodno je pisalo više američkih medija, uključujući Njujork tajms, Foks njuz, En-Bi-Si njuz i Blumberg.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Bijela kuća

Amerika

Kejti Zakarija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Vozač iz BiH istukao čovjeka: Nervoza u saobraćaju eskalirala

15 h

0
Путин након разговора са Трампом: Русија је спремна

Svijet

Putin nakon razgovora sa Trampom: Rusija je spremna

15 h

0
Миран призор железничке пруге у Бенгалуру, који приказује градски превоз и атмосферу путовања.

Svijet

Dva dječaka udario voz: Nije im bilo spasa

18 h

0
Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација

Svijet

Problemi na aerodromima: Povratak Putina u Moskvu bio otežan?

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

21

Vic dana: Koji vam je porok?

14

14

Zadavio pastorku (19), pa bježao u njenim patikama iz studentskog doma

13

58

"Kad Igor pobijedi Draška, pečem jagnje u centru": Srpčanin uputio zahtjev Gradu Banjaluka

13

57

Motociklista zadobio teške povrede u sudaru sa automobilom

13

42

Njemačka zadržava sankcije Rusiji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima