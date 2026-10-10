Tramp imenovao novu portparolku Bijele kuće

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da je imenovao Kejti Zakariju za novu portparolku Bijele kuće, gdje će naslijediti Kerolajn Livit, pohvalivši njeno dosadašnje iskustvo u oblasti komunikacija i angažman u njegovim predizbornim kampanjama, čime je potvrdio ranije pisanje američkih medija u vezi s njenim imenovanjem na to mjesto.
Tramp je na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" naveo da Zakarija trenutno radi kao viša savjetnica za komunikacije u kompaniji "Trump Media & Technology Group", koja upravlja njegovom društvenom mrežom i u kojoj je postigla "izuzetne rezultate".
Zakarija je ranije obavljala funkcije portparolke i zamjenice pomoćnika sekretara za odnose s javnošću u američkom Ministarstvu unutrašnje bezbjednosti.
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Tramp je naveo i da je Zakarija učestvovala u njegovim predizbornim kampanjama, pružajući podršku u ključnim saveznim državama, u kojima je, kako je istakao, ostvarena pobjeda.
"Ima besprijekornu istoriju podrške i od samog početka je bila odana i sjajna saradnica. Takođe je posvećena pristalica i član pokreta MAGA! Uvjeren sam da će Kejti postići sjajne rezultate za SAD kao portparolka Bijele kuće, jer uživa poštovanje medija, američkog naroda i moje administracije, sa kojima će odlično sarađivati", naveo je Tramp.
Tramp je pohvalio i dosadašnju portparolku Kerolajn Livit, ocijenivši da je "fantastično" obavljala tu funkciju, i poželio uspeh njenoj nasljednici.
O imenovanju Zakarije na mesto portparolke Bele kuće prethodno je pisalo više američkih medija, uključujući Njujork tajms, Foks njuz, En-Bi-Si njuz i Blumberg.
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