Trišić Babić o dogovoru Trampa i Putina: Podržavam ozbiljnu i odgovornu diplomatiju

Pozdravljam dogovor predsjednika Donalda Trampa i Vladimira Putina o isporuci ruskog dizela američkom i svjetskom tržištu. U vremenu velikih međunarodnih napetosti, svaki dogovor koji otvara prostor za privrednu saradnju i stabilnost zaslužuje pažnju i podršku, istakla je vršilac dužnosti direktora za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić.

"Predsjednik Tramp pokazuje koliko je važno da politika ostane povezana sa stvarnim potrebama ljudi. Kada je potrebno zaštititi interese američkih građana, poljoprivrednika i privrede, razgovara se, pregovara i traže se rješenja - čak i sa onima s kojima trenutno postoje velike političke razlike. Upravo u tome prepoznajem suštinu ozbiljne i odgovorne diplomatije", istakla je Trišić Babić.

Ona na naglasila da je zanimljivo posmatrati ovaj događaj iz evropske perspektive, posebno imajući u vidu koliko je političkih lekcija posljednjih godina dijeljeno Republici Srpskoj zbog njenih istovremenih odnosa sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama.

"I namjerno pominjem SAD. Dok Republika Srpska razvija odnose s Amerikom kao državom, poštujući njen politički sistem, institucije i demokratski izabrane predstavnike, političko Sarajevo uporno nastoji da se svrstava i miješa u unutrašnje američke političke odnose. Kao da postoji samo ona Amerika koja odgovara njihovim političkim i ideološkim očekivanjima. To se posebno ogleda u njihovom odnosu prema predsjedniku Trampu i republikancima, koje, čini se, i dalje posmatraju kroz prizmu sopstvenih unitarističkih očekivanja ili, bolje rečeno, neispunjenih očekivanja. Istovremeno, dio evropskih političkih krugova, a posebno političko Sarajevo, nastojao je da naše odnose sa Moskvom pretvori u pitanje političke podobnosti. U međunarodnim kontaktima Republike Srpske uporno su tražili problem, često opterećeni sopstvenim političkim ambicijama i unitarističkim pogledima na Bosnu i Hercegovinu", poručila je Trišić Babić.

Pozdravljam dogovor predsjednika Donalda Trampa @realDonaldTrump i Vladimira Putina o isporuci ruskog dizela američkom i svjetskom tržištu. U vremenu velikih međunarodnih napetosti, svaki dogovor koji otvara prostor za privrednu saradnju i stabilnost zaslužuje pažnju i podršku. Predsjednik Tramp pokazuje koliko je važno da politika ostane povezana sa stvarnim potrebama ljudi. Kada je potrebno zaštititi interese američkih građana, poljoprivrednika i privrede, razgovara se, pregovara i traže se rješenja - čak i sa onima s kojima trenutno postoje velike političke razlike. Upravo u tome prepoznajem suštinu ozbiljne i odgovorne diplomatije. Zanimljivo je, međutim, posmatrati ovaj događaj iz evropske perspektive, posebno imajući u vidu koliko je političkih lekcija posljednjih godina dijeljeno Republici Srpskoj zbog njenih istovremenih odnosa sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama. I namjerno pominjem SAD. Dok Republika Srpska razvija odnose s Amerikom kao državom, poštujući njen politički sistem, institucije i demokratski izabrane predstavnike, političko Sarajevo uporno nastoji da se svrstava i miješa u unutrašnje američke političke odnose. Kao da postoji samo ona Amerika koja odgovara njihovim političkim i ideološkim očekivanjima. To se posebno ogleda u njihovom odnosu prema predsjedniku Trampu i republikancima, koje, čini se, i dalje posmatraju kroz prizmu sopstvenih unitarističkih očekivanja ili, bolje rečeno, neispunjenih očekivanja. Istovremeno, dio evropskih političkih krugova, a posebno političko Sarajevo, nastojao je da naše odnose sa Moskvom pretvori u pitanje političke podobnosti. U međunarodnim kontaktima Republike Srpske uporno su tražili problem, često opterećeni sopstvenim političkim ambicijama i unitarističkim pogledima na Bosnu i Hercegovinu. Mi, međutim, polazimo od drugačijeg shvatanja diplomatije. Republika Srpska razgovara i u Vašingtonu i u Moskvi. U oba centra moći imamo prijatelje i sagovornike s kojima gradimo odnose međusobnog poštovanja i razumijevanja. Ne smatramo da saradnja s jednima zahtijeva neprijateljstvo prema drugima, niti da sopstvene interese treba da podređujemo tuđim političkim podjelama. Kao neko ko se dugo bavi međunarodnim odnosima, dobro znam da je diplomatija najpotrebnija upravo onda kada postoje duboke političke razlike. Velike sile to razumiju čak i kada su njihovi međusobni odnosi opterećeni nekim od najozbiljnijih izazova posljednjih nekoliko decenija. Zato je pomalo neobično da se razgovor koji se u Vašingtonu i Moskvi smatra izrazom političke odgovornosti, u slučaju Republike Srpske iz Sarajeva često pokušava prikazati kao politički prestup. Dogovor ne znači da su nestale razlike između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Ali pokazuje da i usred ozbiljnih međunarodnih izazova postoji prostor za razumijevanje zajedničkih interesa i postizanje konkretnih sporazuma. Zato još jednom pozdravljam i podržavam dogovor predsjednika Trampa i Putina. Republika Srpska upravo na takvom shvatanju diplomatije nastoji da gradi svoje međunarodne odnose, tražeći prostor za saradnju i dogovor uprkos svim razlikama. Jer diplomatija svoju vrijednost ne dokazuje time s kim odbijamo da razgovaramo, nego onim što smo razgovorom sposobni da postignemo. — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) October 10, 2026

Ona naglašava da Republika Srpska polazi od drugačijeg shvatanja diplomatije.

"Republika Srpska razgovara i u Vašingtonu i u Moskvi. U oba centra moći imamo prijatelje i sagovornike s kojima gradimo odnose međusobnog poštovanja i razumijevanja. Ne smatramo da saradnja s jednima zahtijeva neprijateljstvo prema drugima, niti da sopstvene interese treba da podređujemo tuđim političkim podjelama. Kao neko ko se dugo bavi međunarodnim odnosima, dobro znam da je diplomatija najpotrebnija upravo onda kada postoje duboke političke razlike. Velike sile to razumiju čak i kada su njihovi međusobni odnosi opterećeni nekim od najozbiljnijih izazova posljednjih nekoliko decenija. Zato je pomalo neobično da se razgovor koji se u Vašingtonu i Moskvi smatra izrazom političke odgovornosti, u slučaju Republike Srpske iz Sarajeva često pokušava prikazati kao politički prestup - dodala je Trišić Babić.

Dogovor ne znači da su nestale razlike između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.

"Ali pokazuje da i usred ozbiljnih međunarodnih izazova postoji prostor za razumijevanje zajedničkih interesa i postizanje konkretnih sporazuma. Zato još jednom pozdravljam i podržavam dogovor predsjednika Trampa i Putina. Republika Srpska upravo na takvom shvatanju diplomatije nastoji da gradi svoje međunarodne odnose, tražeći prostor za saradnju i dogovor uprkos svim razlikama.Jer diplomatija svoju vrijednost ne dokazuje time s kim odbijamo da razgovaramo, nego onim što smo razgovorom sposobni da postignemo", zaključila je Trišić Babić.