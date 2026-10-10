Incident Južnoj Koreji: Urušio se plafon u supermarketu, povrijeđeno 36 osoba

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 36 ljudi je povrijeđeno nakon što se dio plafona srušio u supermarketu u južnokorejskom gradu Tegu, saopštio je lokalni štab vatrogasne službe.
Prema riječima vatrogasnih zvaničnika, u trenutku incidenta u prodavnici je bilo 66 kupaca.
Svi kupci su uspjeli sami da izađu iz supermarketa, a 36 je zadobilo lakše povrede, od kojih je devet prebačeno u bolnice, piše Srna.
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"Vjerujemo da su se ljudi uplašili i da su prilikom bježanja zadobili ogrebotine", izjavio je neimenovani zvaničnik vatrogasne službe.
Vlasti istražuju uzrok urušavanja plafona, prenosi portal "Baha".
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