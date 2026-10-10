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Incident Južnoj Koreji: Urušio se plafon u supermarketu, povrijeđeno 36 osoba

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10.10.2026 10:24

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Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Foto: Pixabay

Najmanje 36 ljudi je povrijeđeno nakon što se dio plafona srušio u supermarketu u južnokorejskom gradu Tegu, saopštio je lokalni štab vatrogasne službe.

Prema riječima vatrogasnih zvaničnika, u trenutku incidenta u prodavnici je bilo 66 kupaca.

Svi kupci su uspjeli sami da izađu iz supermarketa, a 36 je zadobilo lakše povrede, od kojih je devet prebačeno u bolnice, piše Srna.

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"Vjerujemo da su se ljudi uplašili i da su prilikom bježanja zadobili ogrebotine", izjavio je neimenovani zvaničnik vatrogasne službe.

Vlasti istražuju uzrok urušavanja plafona, prenosi portal "Baha".

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Tagovi :

supermarket

Južna Koreja

incident

plafon

povrijeđeni

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