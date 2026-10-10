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Tramp: Trebalo je da dobijem osam Nobelovih nagrada za mir

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10.10.2026 09:48

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Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Rod Lamkey

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je spasio više života nego bilo ko u istoriji, navodeći da je trebalo da dobije osam Nobelovih nagrada za mir za osam ratova koje je riješio.

"Upravo ću riješiti, ili pobijediti, još dva, odnosno sukob u Iranu i rat Rusija-Ukrajina. Oba se dešavaju vrtoglavom brzinom, ali, zaboravite ih, to je osam koje sam već riješio, od kojih bi bilo koji, posebno sukob Pakistana i Indije, bio daleko više nego neophodan za dobijanje Nobelove nagrade", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl", navodeći osam sukoba u čijem je rješavanju pomogao.

Tramp je dodao da nikada neće oprostiti Norveškoj i Nobelovom komitetu što su nagradu dodijelili sudiji Navi Pilej, "liberalnoj osobi koja radi u UN, za koju niko nikada nije čuo".

Бијела кућа

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Naveo je i svoja druga dostignuća, uključujući sprečavanje Irana da "digne u vazduh cijeli Bliski istok" i pobjedu nad "zlim diktatorom", bivšim predsjednikom Venecuele Nikolasom Madurom, objavio je portal "Baha".

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Nobelova nagrada

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