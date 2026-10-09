Ženu zarobio u kući, silovao je i primoravao na seksualne odnose sa drugima za novac

Autor:ATV redakcija
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Muškarac R.G. iz Berana uhapšen je zbog sumnje da je zatočio ženu u kući, silovao je i primoravao na seksualne odnose sa drugim licima za novac, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.
Iz policije su naveli da je uhapšeni operativno interesantna osoba i da mu se na teret stavlja krivično djelo trgovina ljudima u sticaju sa krivičnim djelom silovanje, na štetu punoljetne ženske osobe.
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Policija sumnja da je R.G. krivična djela izvršio na način što je od 2. do 5. septembra pod prisilom, protivno njenoj volji, držao oštećenu u kući koju koristi, radi njene seksualne eksploatacije.
"On je, kako se sumnja, u navedenom periodu, nad njom u nekoliko navrata izvršio silovanje, a takođe je primoravao i na seksualne odnose sa drugim licima za što je uzimao novac", piše u policijskom saopštenju, prenosi Srna.
Krivično djelo otkriveno je na osnovu operativnog rada policijskih službenika, prenose crnogorski mediji.
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Osumnjičeni R.G. je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.
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