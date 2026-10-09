Slovenija predlaže referendum o zabrani burki na javnim mjestima

Oni bi bili održani istog dana kada i zakonodavni referendum o zakonu za razvoj Slovenije, saopštili su predstavnici Slovenačke demokratske stranke (SDS), Nove Slovenije (NSi) i Demokrata.

Poslanik NSi Janez Žakelj izjavio je da su energija i hrana neophodni za život i da se očekuje rast njihovih cijena. Prema njegovoj procjeni, smanjenje PDV-a na hranu moglo bi da dovede do pada cijena od četiri odsto, što bi porodicama donijelo uštedu od oko 100 evra godišnje, prenosi slovenački portal 24 ur.

Smanjenje PDV-a na hranu već je predviđeno zakonom za razvoj Slovenije, o kojem će građani takođe odlučivati na referendumu. Inicijatori iz redova sindikata i civilnog društva prikupili su više od 40.000 potpisa potrebnih za pokretanje postupka.

Predstavnici vladajuće koalicije smatraju da se u javnosti do sada pojavilo mnogo dezinformacija o tom zakonu i ističu da žele da građani jasno iskažu stav o smanjenju PDV-a na hranu i energente.

Drugi referendum odnosio bi se na racionalizaciju javne uprave. Poslanik SDS-a Zvonko Černač ocijenio je da bi trebalo postepeno smanjivati nepotrebne birokratske procedure i racionalizovati javni sektor. Predložio je i uvođenje ustavne odredbe kojom bi se ograničila javna potrošnja u odnosu na bruto domaći proizvod, za šta bi bila potrebna dvotrećinska većina.

Černač je pozvao građane da razmisle o tome da li su javne službe danas kvalitetnije nego prije 35 godina, kada je u javnoj upravi bilo zaposleno znatno manje ljudi. Prema njegovim riječima, referendum bi vladi dao jasan signal za pokretanje reformi, iako bi za njihovu realizaciju bilo potrebno više vremena.

Treći referendum odnosio bi se na zabranu pokrivanja lica na javnim mjestima, uključujući nošenje burki.

Šefica poslaničke grupe Demokrata Elena Zavadlav Ušaj rekla je da predlažu opšte i neutralno pravilo koje ne bi bilo usmjereno protiv određene religije, odjeće ili grupe ljudi, već na sprečavanje pokrivanja lica kada ono onemogućava ili znatno otežava identifikaciju osobe.

Prema njenim riječima, zakon bi morao da predvidi razumne i srazmjerne izuzetke, između ostalog zbog zdravstvenih razloga, posla, bezbjednosti, vremenskih uslova, sporta, kulture i tradicije.

Žakelj je, međutim, otvoreno rekao da je riječ o pitanju burki. Naveo je da je, zbog povećane imigracije, važno jasno definisati šta je prihvatljivo, uz očekivanje da se doseljenici prilagode slovenačkim običajima i kulturi.

Predstavnici vladajuće koalicije žele da sva četiri referenduma budu održana istovremeno, ali za sada nisu otkrili datum. Ocijenili su da su prijedlozi sadržajno povezani i da bi zajedničko glasanje bilo praktičnije za građane.

Na kritike opozicije da vlast koristi zakonodavne referendume kako bi uz njih dodavala i savjetodavne, Žakelj je odgovorio da su referendumi najdemokratskiji oblik odlučivanja.

Zavadlav Ušaj dodala je da zajedničko održavanje glasanja treba da smanji troškove i uštedi vrijeme biračima.

Na pitanje zašto ranije nije podržan opozicioni predlog o uvođenju dva referendumska dana godišnje, Černač je odgovorio da za sve postoji pravo vrijeme i podsjetio da je slična inicijativa i ranije bila razmatrana u parlamentu, prenosi portal 24UR.