Snimak brutalnog prebijanja psa uznemirio Hrvatsku! Komšije se popele na terasu

Višemjesečno zanemarivanje i zlostavljanje psa u zagrebačkom naselju Srednjaci dovelo je do toga da su građani odlučili da preuzmu inicijativu i sami izvuku životinju iz stana u kojem je, prema navodima svjedoka, dugo trpjela torturu. Dok policija prikuplja informacije i utvrđuje sve okolnosti slučaja, poslodavac muškarca osumnjičenog za zlostavljanje najavio je da će mu uručiti otkaz, piše Dnevnik.hr.

Prema prijavama i snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, pas je mjesecima boravio zatvoren na balkonu stana, izložen svim vremenskim uslovima. Tokom zime, navodno, trpio je temperature do minus 15 stepeni, dok je ljeti bio izložen vrućinama koje su dostizale i 40 stepeni. Životinja je, prema dostupnim informacijama, izvođena u šetnju svega desetak minuta dnevno, a komšije i drugi svjedoci tvrdili su da su je vlasnici, otac i kćerka, svakodnevno tukli.

Iako su, kako se navodi, slučaj i ranije prijavljivali, prethodne reakcije nisu dovele do trajnog rješenja. U rješavanje problema uključilo se i udruženje Animaleks (Animalex), koje pruža pravnu zaštitu životinjama. Njegovi predstavnici obavijestili su Ministarstvo unutrašnjih poslova, komunalne službe, nadležnu inspekciju i prihvatilište za životinje u Dumovcu, tražeći da se preduzmu odgovarajuće mjere.

Građani nisu željeli da čekaju završetak procedure

Zagrebačka policija potvrdila je da radi na slučaju i da će se oglasiti nakon što budu utvrđene sve relevantne činjenice i okolnosti. Ipak, dok se čekao rasplet zvanične istrage, grupa građana odlučila je da reaguje samostalno kako bi životinju sklonila iz, kako se sumnja, nehumanih uslova.

Prema dostupnim informacijama, nekoliko ljudi popelo se na balkon stana koji se nalazi na prvom spratu zgrade i uspjelo da izvuče psa na sigurno. Ovaj potez uslijedio je nakon višemjesečnih navoda o zanemarivanju životinje i nezadovoljstva zbog toga što ranije prijave, kako se tvrdi, nisu dovele do trajnog rješenja.

Direktor najavio vanredni otkaz: „Zgroženi smo“

Slučaj je izazvao reakciju i na radnom mjestu muškarca osumnjičenog za zlostavljanje psa. On je zaposlen u privatnoj zdravstvenoj službi za sanitetski prevoz, a direktor ustanove Damir Protić javno je osudio navodno ponašanje svog zaposlenog i poručio da takvi postupci neće biti tolerisani.

Protić je naveo da se zaposleni u trenutku njegove izjave nalazio u policiji, ističući da ranije nije bilo naznaka da bi mogao da se ponaša na takav način. Kako je objasnio, niko iz okruženja nije upozorio rukovodstvo ustanove na ono što se navodno dešavalo.

„Upravo je u policiji! Nikada nije odavao utisak osobe koja bi mogla da zlostavlja životinje i, nažalost, niko nas ranije nije upozorio. Preduzimamo sve pravne korake kako bismo ga udaljili sa radnog mjesta u našoj ustanovi. Zgroženi smo!“, poručio je direktor.

On je dodao da će sačekati da se zaposleni vrati iz policije, nakon čega planira da ga odmah obavijesti o raskidu ugovora o radu. Prema njegovim riječima, odluka o vanrednom otkazu biće sprovedena bez obzira na moguće posljedice po kompaniju ili njega lično kao direktora.

„Čekamo da se vrati iz policije kako bismo ga odmah obavijestili da dobija raskid ugovora o radu, odnosno vanredni otkaz, bez obzira na posljedice po kompaniju i mene kao direktora. Molim vas da se javnost o tome obavijesti kako niko ne bi pomislio da na bilo koji način tolerišem ovaj užas“, izjavio je Protić.

Pas je u međuvremenu sklonjen na sigurno, dok se očekuje da policija saopšti više informacija o sprovedenoj istrazi i narednim koracima. Za sada nije poznato kakve će pravne posljedice snositi osumnjičeni, odnosno da li će protiv njega i drugih osoba biti podnesene krivične ili prekršajne prijave.