Muškarac iste večeri pretukao sina, ženu i brata

Policija u Bitolju uhapsila je 47-godišnjeg muškarca iz tog grada nakon što je, prema navodima policije, u porodičnom domu fizički napao više članova svoje porodice.

Kako je saopšteno iz SVR Bitolj, incident se dogodio 7. oktobra oko 00.05 časova. Policijski službenici su tada lišili slobode G. N. (47), nakon prijave da je u porodičnom domu fizički napao sina, suprugu i brata.

Region Ja bih da crknem: Baka Bosiljka u zabačenom selu zimu dočekuje bez drva

U napadu su sva tri člana porodice zadobila povrede. Policija je intervenisala i privela osumnjičenog, a okolnosti incidenta se utvrđuju.

Nakon što slučaj bude u potpunosti dokumentovan, protiv 47-godišnjaka će biti podnijeta odgovarajuća prijava.

(Telegraf.rs)