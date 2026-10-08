Ја бих да цркнем: Бака Босиљка у забаченом селу зиму дочекује без дрва

Аутор:АТВ редакција
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У заборављеном и одсјеченом селу Рудине недалеко од Никшића, старица Босиљка Пешикан у десетој деценији живота води свакодневну и изузетно тешку борбу за голи опстанак.
Живећи сама у нехуманим условима, ова старица преживљава с тек 200 евра мјесечно, док надолазећу зиму дочекује у леденој кући, потпуно без огријева и основних животних потрепштина.
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Њен дом налази се на изузетно неприступачном и кршевитом терену, због чега до куће није могуће доћи никаквим возилом.
Управо због те саобраћајне одсјечености, достава дрва или било какве друге помоћи за њу је практично немогућа мисија.
Екипа Радиотелевизије Црне Горе посјетила је баку Босиљку на њеном прагу, гдје им је потврдила да су јој скромна мјесечна примања од 200 евра једино чиме располаже за преживљавање из дана у дан.
"То ми је све", каже Босиљка, а на питање новинара може ли од тог износа уопште живјети, кратко и помирено одговара: "Морам. Шта ћу?".
Живот на селу некада јој је омогућавао какву-такву самосталност и сигурност. Док је имала физичке снаге, бака Босиљка је држала стоку и сама производила храну, али старост и нарушено здравље одузели су јој ту могућност.
"Ја сам све док сам могла држала козе, краву, све док сам могла. И онда сам имала тога у кући, да не купујем", присјећа се старица дана када је могла сама осигурати прехрану.
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Данас је ситуација неупоредиво тежа. Због високе доби и стрмог, непроходног пута, Босиљка ријетко и уз велике напоре напушта свој дом. Здравствена њега јој је у потпуности недоступна јер здравствени радници не долазе на њен праг, а сама не може пјешачити до најближе саобраћајнице.
"Нисам била одавно. Ја не могу сићи, требам доћи до пута", наглашава бака Босиљка.
Ипак, највећи проблем у овом тренутку представља надолазећа зима и хладни талас.
Будући да јој због неприступачног терена нико не може довести огријев, а сама нема снаге за прикупљање дрва, мјесеце који долазе дочекаће у потпуно незагријаној кући.
На питање новинара шта би у свом животу промијенила када би могла, њен потресни одговор понајбоље осликава потпуну безнадност у којој се налази.
"Ја бих промијенила само да цркнем. Ето то. Ако вјерујеш. Да никоме не досађујем. Да ако бих пала. То би најбоље било", закључила је бака Босиљка.
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