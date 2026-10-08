Онколошки пацијент преминуо након што се заразио мајмунским богињама

Аутор:АТВ редакција
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Шездесетједногодишњи онколошки болесник преминуо је у болници у Сан Себастијану од посљедица мајмунских богиња, а сумња се да се заразио током боравка у тој здравственој установи, саопштиле су данас здравствене власти Баскије.
Извори из Болнице "Доностија" су навели да је пацијент неколико недјеља био хоспитализован због онколошке болести, али није био у терминалној фази, преноси "Ел Паис".
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Претпоставља се да се заразио током боравка са другим пацијентом који је имао инфективну болест и код којег су накнандо потврђене мајмунске богиње.
Други пацијент је, након што му је потврђена инфекције, изолован и касније отпуштен из болнице, уз мјере изолације код куће.
Љекар Сара Аревало рекла је да је смртни случај забиљежен у уторак, 6. октобра, наводећи да је то први смртни исход усљед ове болести регистрован у Баскији, преноси Срна.
Болница је након потврде случаја предузела епидемиолошке мере, те је више од 30 лица, углавном здравствених радника који су били у контакту са пацијентима, вакцинисано и налази се под надзором.
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Болнички званичници оцијенили су да је могућност нових инфекција у вези са овим случајем "веома мала".
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