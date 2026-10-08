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Обичај са српске свадбе пошао по злу: Млада извукла најдебљи крај

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08.10.2026 22:29

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Обичај пошао по злу, млада ударена у главу
Фото: Screenshot

Снимак са српске свадбе постао је прави хит на друштвеним мрежама и насмијала многе.

У фокусу видеа је традиционални обичај, а ако је судити према ономе што се може видјети, изгледа да није баш прошао како је планирано.

Умјесто да све протекне уобичајено, млада је усред ритуала добила ударац здјелом у главу.

Све се догодило испред куће, док је трајао обичај у којем се преко главе бацају житарице и сјеменке. Према вјеровању овај ритуал симболизује плодност, напредак и обиље у будућем заједничком животу младенаца.

У једном тренутку млада је узела шаку жита из посуде коју је држала старија жена. Међутим, након тога жена је изгледа одлучила просути цијелу здјелу преко младе, али јој се омакло па је здјелом младу ударила у главу.

Није познато је ли жена младина свекрва, иако су управо о томе корисници друштвених мрежа нагађали у коментарима.

‘Није било случајно’

Иако је ударац изгледао прилично неугодно, а млада се накратко држала за главу, брзо се наставила понашати као да се ништа није догодило и није дјеловала повријеђено, иако јој је израз лица био поприлично смркнут.

У позадини се може чути и младожења како се смије цијелој ситуацији.

Снимак је потом почео привлачити пажњу корисника друштвених мрежа, који су се нашалили на рачун читавог догађаја.

“Мислим да више не разговарају”, “Опрости, није било случајно”, “То је стари обичај”, “Свака част на суздржаности”, писали су људи.

Није познато је ли ријеч тек о неспретности при руковању здјелом или је у извођењу обичаја било мало више ентузијазма него што је требало. У сваком случају, млада је добро, а то је од свега најважније.

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Тагови :

вјенчање

млада

обичаји

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