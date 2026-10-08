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Д‌јечак (16) узео очев пиштољ како би се похвалио друговима, па се упуцао у врат

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08.10.2026 20:37

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Мушкарац држи пиштољ
Фото: pexels/Artem Zhukov

Тинејџер стар 16 година тешко је повређен у Бојанској улици на Врачару када је у суботу око 21.20 сати упуцан у врат док се са друговима играо пиштољем. У тренутку инцидента, у кући се налазило пет тинејџера који су гледали ватрено оружје.

Како сазнаје Блиц, инцидент се догодио за викенд када је д‌јечак био у стану са својим другарима. Он је, највероватније како би се похвалио, узео пиштољ који је његов отац наслиједио од свог оца.

Како се сазнаје, шеснаестогодишњак је узео пиштољ, гледао га, намјештао шаржер у којем је било метака. Након што је ставио шаржер, у једном тренутку је пиштољ опалио. Рањени д‌јечак се одмах ухватио за врат и изашао на терасу.

Свјестан превезен у Ургентни центар

Након рањавања, тинејџер је остао у свјесном стању и успио је да разговара са љекарима Хитне помоћи који су убрзо стигли на лице мјеста у стан на Врачару. Он је медицинским радницима испричао да се играо пиштољем и да је он случајно опалио, послије чега је превезен у Ургентни центар. Тренутно се чека процјена љекара како би се утврдило какве тачно повреде д‌јечак има.

Отац све признао

Родитељи повријеђеног тинејџера у вријеме инцидента нису били код куће јер су се налазили на путу, али су се одмах по сазнању вратили. Отац је на саслушању у тужилаштву све признао и објаснио да је спорни пиштољ наслиједио. Према његовим ријечима, оружје се налазило у остави, у просторији коју користе он и супруга.

Оцу се на терет стављају кривична д‌јела недозвољено држање оружја и тешко д‌јело против опште сигурности.

Lisice

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Тагови :

пиштољ

Дјечак

Врачар

инцидент

рањавање

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