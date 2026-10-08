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Лепа Брена открила шта њено име Фахрета значи

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08.10.2026 21:37

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Пјевачица Лепа Брена са наочарама и сушалицама у кући.
Фото: Инстаграм

Фахрета Јахић, касније Живојиновић, познатија под умјетничким именом Лепа Брена, давне 1982. године говорила је за ТВ Новости и том приликом, између осталог, открила какво значење има име које је добила по рођењу.

"Фахрета је име турског поријекла и значи награда или похвала. То сам случајно сазнала од једног Турчина, долазио је у Брчко и продавао неке стварчице, још прије док је могло тако да се продаје", испричала је Брена и додала:

"Мислим да то име мени сасвим одговара и оцртава моју праву личност. Ја сам много поносна на себе. Не цијеним и не поштујем никог у животу колико поштујем себе. Настојим да никога не потцјењујем, спремна сам свима да помогнем, без обзира на то да ли ми је неко одмогао, али много поштујем себе".

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Таг :

Лепа Брена

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