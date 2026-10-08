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Четворо астронаута вратили се на Земљу након осам мјесеци

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08.10.2026 22:11

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На овој фотографији коју је обезбиједила НАСА астронаути сједе унутар свемирске летјелице „Спејс-икс Драгон Фридом” након спуштања у Тихи океан код обале Калифорније у четвртак, 8. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/Keegan Barber/NASA via AP

Четворо астронаута вратило се данас на Земљу након осам мјесеци проведених на Међународној свемирској станици (МСС).

Међу њима је и француска астронауткиња Софи Адено која је са 235 дана проведених на Међународној свемирској станици (МСС), поставила рекорд по дужини непрекидног боравка у орбити међу европским астронаутима.

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Адено је, заједно са још троје чланова посаде, једним руским и двоје америчких космонаута, слетјела у капсули која је око 17.30 по локалном времену завршила спуштање у море, након путовања које је трајало око један дан.

Она је провела више од осам мјесеци на око 400 километара изнад Земље, а током своје прве свемирске мисије извела је три ванбродске активности.

Повратак на Земљу за Адено и остале чланове посаде тиме није у потпуности завршен, јер ће након слијетања бити хеликоптером пребачени на копно, преноси Фигаро.

Адено ће потом отпутовати авионом у Келн у Њемачкој, гдје ће започети вишенедјељни програм опоравка након боравка у свемиру.

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Њена мисија представља први боравак у свемиру за француску астронауткињу, а 235 дана проведених у орбити уједно је најдужи непрекидни боравак једног европског астронаута у свемиру, наводи француски лист.

(Танјуг)

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Тагови :

Астронаути

Свемир

свемирска станица

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