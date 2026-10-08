Организовала сопствену сахрану за 80. рођендан: Не желим то да пропустим

Аутор:АТВ редакција
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Американка Шелви Нил из Џорџије одлучила је да свој 80. рођендан прослави на начин који њени гости сигурно неће заборавити. Умјесто уобичајене рођенданске забаве, организовала је сопствену сахрану, и то док је још жива.
На прослави су се нашли ковчег, погребна декорација, рођенданска торта и окупљени чланови породице и пријатељи. Ипак, умјесто суза, било је много смијеха, а главна звијезда необичне церемоније била је управо слављеница.
Шелви је насмијана позирала поред ковчега у којем се налазила њена картонска фигура, док је преко рамена носила црну ленту с натписом "Враћам се на захтјев публике".
Све је почело након смрти њеног супруга раније ове године.
Размишљајући о животу и смрти, Шелви је једног дана рекла кћерки да јој је жао што неће моћи да присуствује сопственој сахрани и чује шта ће људи тада говорити о њој.
Кћерка јој је понудила једноставно рјешење.
"Па, хајде да је онда организујемо", одговорила јој је.
Тако се родила идеја о такозваној ФОМО сахрани, названој према енглеском изразу Феар оф Missing Оут, односно страху да ћемо нешто пропустити.
А Шелви, очигледно, није жељела да пропусти ни сопствени посљедњи испраћај.
Породица и пријатељи добили су прилику да слављеници кажу све оно што би иначе можда изговорили тек на њеној сахрани.
Међутим, Шелви је за сваки случај припремила и правило за оне који би одлучили да кажу нешто што јој се не допада.
"Ако неко каже нешто лоше, можда ћу једноставно искључити микрофон", нашалила се.
Ни рођенданска торта није била обична. Украшена мотивима неба, носила је поруку која је најбоље описивала цијелу прославу:
"Она одбија да ишта пропусти. Посебно своју сахрану!"
Њена кћерка описала је догађај као "једну сахрану којој се породица заиста радовала".
Иако је идеја на први поглед необична, иза ње се крије једноставна жеља: чути лијепе ријечи својих најближих док још постоји прилика да им се на њима захвали.
Како преноси ЦдМ, Шелви је свој 80. рођендан претворила у прославу живота, показавши да чак и тема попут смрти може бити повод за окупљање, смијех и лијепе успомене.
А ако је судити по њеној рођенданској забави, ова осамдесетогодишњакиња нема намјеру да пропусти ниједан важан догађај, па чак ни онај који се традиционално организује без главног госта.
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