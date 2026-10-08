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Младића извукли из аутомобила, па га изболи

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08.10.2026 20:18

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Према незваничним информацијама на магистрали код Пинове виле у Зрењанину вечерас око 19 часова, из аута марке BMW, извучен је младић који је потом избоден више пута оштрим предметом.

Полиција и Хитна помоћ одмах су изашле на терен, а повријеђени младић је превезен у Ургентни центар зрењанинске болнице док је увиђај још увијек у току.

Стање повријеђеног младића за сада је непознато.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Зрењанин

Хитна помоћ

повријеђен младић

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