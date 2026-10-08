Младића извукли из аутомобила, па га изболи

Аутор:АТВ редакција
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Према незваничним информацијама на магистрали код Пинове виле у Зрењанину вечерас око 19 часова, из аута марке BMW, извучен је младић који је потом избоден више пута оштрим предметом.
Полиција и Хитна помоћ одмах су изашле на терен, а повријеђени младић је превезен у Ургентни центар зрењанинске болнице док је увиђај још увијек у току.
Стање повријеђеног младића за сада је непознато.
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