Хрватска условљава Црну Гору на путу ка ЕУ: Међу захтјевима и базен

Аутор:АТВ редакција
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Црна Гора не може очекивати улазак у Европску унију уколико игнорише Хрватску као првог комшију и чланицу ЕУ, поручио је хрватски министар спољних и европских послова Гордан Грлић Радман.
Гордан Грлић Радман је у изјави за Хрватску радиотелевизију казао да Хрватска не блокира европски пут Црне Горе, али да од Подгорице очекује конкретне резултате у рјешавању питања која Загреб сматра важним.
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Како је навео, не ради се само о билатералним споровима, већ и о питањима владавине права и европских вриједности. Међу отвореним питањима издвојио је поврат имовине одузете Хрватима у Црној Гори, обештећење бивших логораша, расвјетљавање судбине несталих током рата у Хрватској, као и назив градског базена у Котору.
Грлић Радман је подсјетио да је Хрватска до сада дала сагласност за затварање 18 преговарачких поглавља са Црном Гором. Истакао је да Подгорица, уз испуњавање обавеза из преговарачких поглавља, мора показати напредак и у области добросусједских односа, што је једно од начела ЕУ.
Говорећи о питању војне имовине, хрватски министар је казао да је оно дефинисано Споразумом о питањима сукцесије из 2001. године, који је ступио на снагу 2004. године. Као примјер је навео школски брод "Јадран", истичући да он представља само дио имовине обухваћене сукцесијом.
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Према његовим ријечима, хрватска и црногорска делегација посљедњи пут су о сукцесији војне имовине разговарале 2018. године, док ће двије државе за два дана имати заједничку комисију посвећену броду "Јадран" и питању сукцесије војне имовине.
Грлић Радман је говорио и о захтјеву за промјену имена градског базена у Котору, који носи име Зорана Гопчевића. Казао је да Загреб сматра важним и то питање, наводећи да је Гопчевић био чувар логора у Морињу, гдје су хрватски заробљеници били изложени малтретирању и мучењу.
Хрватски министар је навео да је о отвореним питањима разговарао с предсједницом Европске комисије Урсулом фон дер Лејен и европском комесарком за проширење Мартом Кос.
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"Ми нисмо адреса, ту смо апсолутно и чекамо да се нешто испоручи Хрватској", рекао је Грлић Радман.
Подсјетио је и да је Хрватска подржала обнову независности Црне Горе и њено приступање НАТО, као и да је пружала стручну помоћ Подгорици у процесу европских интеграција.
"Нас нико није завадио, већ одавно смо у фази одличних односа, али се неке ствари морају ријешити према Хрватској", поручио је Грлић Радман.
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