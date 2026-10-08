Ja bih da crknem: Baka Bosiljka u zabačenom selu zimu dočekuje bez drva

U zaboravljenom i odsječenom selu Rudine nedaleko od Nikšića, starica Bosiljka Pešikan u desetoj deceniji života vodi svakodnevnu i izuzetno tešku borbu za goli opstanak.

Živeći sama u nehumanim uslovima, ova starica preživljava s tek 200 evra mjesečno, dok nadolazeću zimu dočekuje u ledenoj kući, potpuno bez ogrijeva i osnovnih životnih potrepština.

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Njen dom nalazi se na izuzetno nepristupačnom i krševitom terenu, zbog čega do kuće nije moguće doći nikakvim vozilom.

Upravo zbog te saobraćajne odsječenosti, dostava drva ili bilo kakve druge pomoći za nju je praktično nemoguća misija.

Ekipa Radiotelevizije Crne Gore posjetila je baku Bosiljku na njenom pragu, gdje im je potvrdila da su joj skromna mjesečna primanja od 200 evra jedino čime raspolaže za preživljavanje iz dana u dan.

"To mi je sve", kaže Bosiljka, a na pitanje novinara može li od tog iznosa uopšte živjeti, kratko i pomireno odgovara: "Moram. Šta ću?".

Zaboravljena od sistema, bez ljekara i ogrijeva

Život na selu nekada joj je omogućavao kakvu-takvu samostalnost i sigurnost. Dok je imala fizičke snage, baka Bosiljka je držala stoku i sama proizvodila hranu, ali starost i narušeno zdravlje oduzeli su joj tu mogućnost.

"Ja sam sve dok sam mogla držala koze, kravu, sve dok sam mogla. I onda sam imala toga u kući, da ne kupujem", prisjeća se starica dana kada je mogla sama osigurati prehranu.

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Danas je situacija neuporedivo teža. Zbog visoke dobi i strmog, neprohodnog puta, Bosiljka rijetko i uz velike napore napušta svoj dom. Zdravstvena njega joj je u potpunosti nedostupna jer zdravstveni radnici ne dolaze na njen prag, a sama ne može pješačiti do najbliže saobraćajnice.

"Nisam bila odavno. Ja ne mogu sići, trebam doći do puta", naglašava baka Bosiljka.

Ipak, najveći problem u ovom trenutku predstavlja nadolazeća zima i hladni talas.

Budući da joj zbog nepristupačnog terena niko ne može dovesti ogrijev, a sama nema snage za prikupljanje drva, mjesece koji dolaze dočekaće u potpuno nezagrijanoj kući.

Na pitanje novinara šta bi u svom životu promijenila kada bi mogla, njen potresni odgovor ponajbolje oslikava potpunu beznadnost u kojoj se nalazi.

"Ja bih promijenila samo da crknem. Eto to. Ako vjeruješ. Da nikome ne dosađujem. Da ako bih pala. To bi najbolje bilo", zaključila je baka Bosiljka.

(Dnevno)