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Sloveniju zahvatile jake padavine, poplavljeni objekti i putevi

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09.10.2026 09:30

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Невријеме праћено обилним падавина захватило је југозапад Словеније, гдје су бујичне воде поплавиле стамбене, пољопривредне, школске и друге објекте, а водотокови преплавили путеве.
Foto: Facebook/Občina Ajdovščina

Nevrijeme praćeno obilnim padavina zahvatilo je jugozapad Slovenije, gdje su bujične vode poplavile stambene, poljoprivredne, školske i druge objekte, a vodotokovi preplavili puteve.

Nevrijeme je zahvatilo područje između Kraške oblasti i brdovitog predjela Idrija-Cerkno.

Prema izvještaju Centra za obavještavanje u hitnim slučajevima, vatrogasci su ispumpavali vodu iz objekata, spasavali ljude zarobljene u vozilima, štitili ugrožene lokacije vrećama sa pijeskom, te uklanjali odrone.

Putevi u opštinama Komen i Ajdovščina postali su neprohodni zbog odrona i klizišta, prenosi Srna.

Najveći broj incidenata - 38, zabilježen je na području koje pokriva Regionalni centar za obavještavanje Nova Gorica, a zatim na području Regionalnog centra za obavještavanje Postojna gdje je bilo 17 slučajeva.

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Slovenija

nevrijeme

padavine

Poplava

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