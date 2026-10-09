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Dobojlija uhapšen zbog skoro pola kilograma droge i oružja

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09.10.2026 10:03

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Полиција МУП Републике Српске ПУ Бањалука
Foto: ATV

Dobojska policija uhapsila je N.L. zbog droge i oružja. Pretresom kuće pronađeno je i oduzeto 442.3 grama marihuane, četiri džointa, 119 metaka, jedan tromblonski metak, upaljač za paljenje minsko-eksplozivnih naprava, oprema namijenjena za sušenje biljne materije i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

"Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1 su juče, 08.10.2026. godine, lišili slobode lice inicijala N.L. sa područja grada Doboja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivična djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“, saopšteno je iz policije.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a po kompletiranju predmeta protiv navedenog lica biće dostavljen izvještaj o izvršenim krivičnim djelima.

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Tagovi :

Doboj

hapšenje

Droga

Oružje

municija

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