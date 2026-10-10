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Oglasila se majka Kristijana Ronalda: Ne cijene ga dovoljno

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10.10.2026 11:33

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Огласила се мајка Кристијана Роналда: Не цијене га довољно
Foto: Tanjug/AP/Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Majka Kristijana Ronalda, Dolores Aveiro, oglasila se povodom odlaska portugalskog fudbalera iz kampa reprezentacije te poručila da je njen sin zaslužio da se od nacionalnog tima oprosti na drugačiji način.

"Tužna sam. Ali to je normalno. Moj sin je zaslužio da ode na velika vrata, a ne ovako – na mala vrata. Ali u redu je, Bog će se pobrinuti za sve. Plakala sam i pustila osjećanja na volju. Moramo da preokrenemo situaciju", rekla je Aveiro.

Ona je dodala da joj je Ronaldo obećao da će joj objasniti šta se dogodilo kada se budu vid‌jeli, kao i da mu je pružila podršku u aktuelnoj situaciji.

"Rekla sam mu da se smiri i da ima moju podršku. Mnogo je dao Portugalu i uvijek će biti heroj ove reprezentacije. Ne cijene ga dovoljno", poručila je Ronaldova majka.

Odlazak kapitena Portugala iz reprezentativnog kampa izazvao je brojne reakcije, a prema njegovim tvrdnjama, selektor Žezus dva puta nije ispunio obećanje koje mu je dao.

Prvi spor navodno je nastao uoči utakmice Lige nacija protiv Norveške, kada je Ronaldu, kako je sam naveo, obećano da će dobiti 30 minuta na terenu.

Nakon što se selektor na narednoj konferenciji za medije nije izvinio, portugalski fudbaler odlučio je da napusti reprezentativni kamp.

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Tagovi :

Kristijano Ronaldo

majka

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