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Stotine brakova pod lupom: Primoravali djevojčice na vjenčanje

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11.10.2026 10:00

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Стотине бракова под лупом: Приморавали дјевојчице на вјенчање
Foto: Tanjug / AP / Armin Weigel

U njemačkoj saveznoj državi Baden-Virtemberg posljednjih godina zabilježeno je čak nekoliko stotina jezivih slučajeva dječijih brakova.

Skandalozni detalji odnose se na brakove između starijih muškaraca i maloljetnih djevojčica koje vode porijeklo iz Avganistana, Rumunije, Moldavije, Sirije, Iraka, Hrvatske, Srbije, Pakistana, pa čak i same Njemačke!

Ovi šokantni podaci isplivali su na vidjelo nakon odgovora tamošnjeg Ministarstva unutrašnjih poslova na poslaničko pitanje. Zastrašujući detalji, razvrstani po porijeklu i starosti žrtava, otkrivaju prave razmjere ovog užasa, dok nadležne institucije poništavaju tek zanemarljiv broj takvih brakova.

Monstruozni detalji: Udata sa svega 11 godina!

Dječijim brakom se, prema zakonu, smatra svaka zajednica u kojoj je bar jedna osoba mlađa od 18 godina. Međutim, podaci Upravnog predsjedništva u Tibingenu otkrivaju da je od 2018. do 2024. godine u Baden-Virtembergu poništeno svega osam dječijih brakova!

Najpotresniji slučaj koji je šokirao javnost jeste djevojčica koja je imala samo 11 godina kada su je udali za 17-godišnjeg Iračanina. Njihov brak zvanično je poništen tek 2020. godine.

Surova stvarnost: Natijerali ih na brak, a vlast ćuti

Istovremeno, od 2010. godine u čak 350 slučajeva ovakvi brakovi uopšte nisu poništeni. Razlozi za to su birokratske prirode maloljetni supružnici su u međuvremenu postali punoljetni prije nego što je odluka postala pravosnažna, a bilježe se i slučajevi smrti jednog od partnera.

Za rješavanje ove problematike na nivou čitave savezne države još od 2012. godine zaduženo je Upravno predsjedništvo u Tibingenu. Muškarci su po pravilu bili znatno stariji od djevojčica, koje su u svim navedenim slučajevima bile djeca mlađa od 18 godina.

Zatraženi podaci bave se isključivo brakovima maloljetnika koji su sklopljeni u inostranstvu, a slučajeve nadležnima prijavljuju matične službe i nadzorna tijela.

Iako je u Njemačkoj sklapanje braka strogo zabranjeno za mlađe od 18 godina, a Bundestag donio nova pravila za zaštitu djece, hiljade ovakvih slučajeva i dalje prolaze ispod radara, prenosi Feniks.

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Tagovi :

Brak

Djeca

Zlostavljanje

podvođenje djece

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