Evroliga: Emotivno veče u Beogradu, Obradović ponovo pred navijačima Partizana

Poslije skoro 13 godina Partizan i Željko Obradović naći će se na suprotnim stranama. Pravi spektakl očekuje se u dupke punoj beogradskoj areni koja će pozdraviti najtrofejnijeg evropskog trenera prvi put poslije bolnog rastanka novembra prošle godine.

„Ono što očekujem, prije svega, jeste da to bude odlična košarkaška utakmica. Navijači Partizana će reagovati upravo onako kako osjećaju. Ja tu ne mogu ništa da uradim. Igramo utakmicu Evrolige protiv ekipe koja je izuzetno dobro počela sezonu. Imaju mnogo kvaliteta i igraju veoma agresivnu odbranu“, rekao je Željko Obradović.

I atinjani su dobro započeli sezonu, sa maksimalne četiri pobjede. Ekipu Đoana Penjaroje očekuje najteži ispit do sada, ali se uzdaju u dobru formu i domaći parket.

„Biće ovo jako teška utakmica za nas jer je Panatinaikos dominirao u prva četiri kola. Moramo da odigramo najbolju utakmicu da bismo mogli da pobijedimo. Treba nam velika podrška naših navijača", rekao je Đoan Peronja.

„Mi igrači treba da pristupimo utakmici kao da je svaka druga. Naravno da znamo da se vraća naš bivši trener, atmosfera će biti dobra, možda i najbolje ove godine, ali naš fokus mora da bude samo na terenu“, rekao je Karlik Džouns.

Na teren će večeras i košarkaši Crvene zvezde. Tim Ibona Navara nakon pobjeda protiv Anadolu Efesa i Dubaija gostuje Asvelu.

„Oni su najbolji tim u šutu za tri poena, šutiraju najviše trojki, imaju najviše asistencija. Jedan su od najboljih timova po ritmu i po ofanzivnim skokovima. Ne smijemo da ih potcijenimo“, rekao je Ibon Navaro.

Asvel i Crvena zvezda kreću od 20 časova. Navaro na raspolaganju nema Ebuku Izundua, dok je u Beogradu ostao i Stefan Miljenović.