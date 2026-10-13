Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 82. kolu

Autor:ATV redakcija
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Loto rezultati 82. kola, koje je izvučeno 13.10.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 35, 1, 29, 8, 39, 26, 2.
Loto 7/39 rezultati, 82. kolo
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 2.600.000 KM izvučeni su brojevi: 35, 1, 29, 8, 39, 26, 2.
Loto plus rezultati, 82. kolo
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.460.000 KM, izvučeni su brojevi: 32, 13, 21,22, 8, 23, 10.
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker rezultati, 82. kolo
Džoker igra u 82. kolu iznosila je 130.000 KM, izvučeni su brojevi: 7, 7, 8, 3, 1, 1.
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
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