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Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 82. kolu

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13.10.2026 20:11

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Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Foto: ATV

Loto rezultati 82. kola, koje je izvučeno 13.10.2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 35, 1, 29, 8, 39, 26, 2.

Loto 7/39 rezultati, 82. kolo

U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 2.600.000 KM izvučeni su brojevi: 35, 1, 29, 8, 39, 26, 2.

Loto plus rezultati, 82. kolo

U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.460.000 KM, izvučeni su brojevi: 32, 13, 21,22, 8, 23, 10.

U ovoj igri nije bilo dobitnika.

Džoker rezultati, 82. kolo

Džoker igra u 82. kolu iznosila je 130.000 KM, izvučeni su brojevi: 7, 7, 8, 3, 1, 1.

Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.

Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.

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