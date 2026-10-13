Kamioni na Kelebiji i Batrovcima čekaju šest časova

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Foto: ATV

Teretna vozila na izlazu iz Srbije najduže čekaju na graničnim prelazima Kelebija i Batrovci, gdje se zadržavaju prosječno šest sati.

Na graničnim prelazima Horgoš, Šid i Bezdan kamioni čekaju četiri sata, saopšteno je iz Auto-moto savez Srbije /AMSS/. Teretnjaci na izlazu iz zemlje na prelazu Sremska Rača čekaju sat vremena.

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