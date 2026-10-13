Kamioni na Kelebiji i Batrovcima čekaju šest časova

Autor:ATV redakcija
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Teretna vozila na izlazu iz Srbije najduže čekaju na graničnim prelazima Kelebija i Batrovci, gdje se zadržavaju prosječno šest sati.
Na graničnim prelazima Horgoš, Šid i Bezdan kamioni čekaju četiri sata, saopšteno je iz Auto-moto savez Srbije /AMSS/.
Teretnjaci na izlazu iz zemlje na prelazu Sremska Rača čekaju sat vremena.
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