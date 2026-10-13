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Saudijska Arabija sprema udar; "Hitno se evakuišite"

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13.10.2026 20:00

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У Јемену је због ескалације сукоба са Хутима од почетка августа расељено више од 130.000 људи, док су напади погодили и два аеродрома у Саудијској Арабији.
Foto: Tanjug/AP Photo

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom najavila je operaciju protiv naftnog postrojenja u jemenskoj prestonici Sani i pozvala civile u tom području da se hitno evakuišu.

Pobunjenički pokret Huti odgovorio je prijetnjom da će svaki napad na Sanu izazvati oštar odgovor u Rijadu.

Portparol koalicije Turki el Maliki objavio je upozorenje na društvenoj mreži Iks, nakon što su zabilježene prijetnje bespilotnim letjelicama u blizini Rijada.

"Uskoro ćemo izdati upozorenje civilima da se evakuišu sa lokacije u Sani u svrhu izvođenja kvalitativne operacije", naveo je portparol koalicije Turki el Maliki.

Sana i veći dio zapadnog Jemena nalaze se pod kontrolom Huta, čiji je vojni portparol Jahja Sari ubrzo reagovao na najavu napada.

"Svaki napad na Sanu naići će na oštar i bolan odgovor u samom Rijadu", poručio je Sari putem Telegrama.

Gradski aerodrom u Rijadu i njegova okolina od početka prošle nedjelje više puta su bili mete raketnih napada i napada dronovima.

Huti su, kao odgovor na najavu saudijske koalicije, izdali sopstveno upozorenje, pozivajući građane i radnike u Saudijskoj Arabiji da se hitno udalje od naftnih postrojenja kompanije Aramko.

Aramko je saudijska državna naftna kompanija koja upravlja velikim naftnim i rafinerijskim kapacitetima u zemlji.

Sari je upozorio da Huti sve rafinerije Aramka smatraju legitimnim metama i poručio da boravak u njihovoj blizini predstavlja neposrednu opasnost, bez obzira na to da li su ti objekti ranije bili napadnuti.

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Tagovi :

Saudijska Arabija

vojni udar

evakuacija

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