Greta Tunberg se pridružila demonstracijama srednjoškolaca

Švedska aktivistkinja Greta Tunberg pridružila se srednjoškolcima na demonstracijama u Francuskoj, tokom kojih je ponovo bilo policijskih intervencija i ispaljivanja suzavca.

Dan je počeo okupljanjem učenika ispred škola sa transparentima i megafonima. U Sen Deniju, radničkom predgrađu sjeverno od Pariza, Tunbergova se pridružila jednom od okupljanja.

"Inspirišu nas mladi koji zahtijevaju svoja osnovna prava", rekla je ona novinarima ispred škole "Pol Elijar", jedne od prvih u kojima je organizovan protest.

Prema njenim riječima, bilo da je riječ o nedovoljnom finansiranju škola, klimatskoj krizi ili krizi socijalne nepravde - vrijeme je da mladi počnu da se bave time i povrate budućnost.

Više od 161.000 ljudi izašlo je tokom dana na ulice većih francuskih gradova, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova.

U izvještaju se navodi da je danas bilo zatvoreno 214 škola, što je manje nego prije sedam dana, kada ih je bilo 800. Navedeno je da je 94,2 odsto srednjih škola bilo otvoreno.

Vlada je obećala da će se pozabaviti žalbama demonstranata na loše uslove u prosvjeti, ali napominje da su joj finansijske mogućnosti ograničene zbog opterećenja javnih finansija i povećanih troškova zaduživanja, prenosi Srna.