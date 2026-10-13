Tramp: Sporazum o ruskom dizelu oborio cijene u svijetu

Sporazum o dizelu između SAD i Rusije snizio je cijene goriva širom svijeta, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"To je dogovor za svijet. To nije dogovor za nas. To je način da se mnogo nafte plasira svijetu. Spustilo je cijene", rekao je Tramp novinarima.

On je dodao da Rusija ne izvozi gorivo u SAD, već ga plasira širom svijeta.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je razgovarao telefonom sa Trampom. Nakon poziva, američki predsjednik je rekao da je postignut dogovor o isporuci dizel-goriva iz Rusije, prenosi Srna.