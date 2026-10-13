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Tramp: Sporazum o ruskom dizelu oborio cijene u svijetu

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13.10.2026 18:19

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док дижу руке, прије него што је кренуо авионом Марин Ван са Јужног травњака Бијеле куће, у понедјељак, 12. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Sporazum o dizelu između SAD i Rusije snizio je cijene goriva širom svijeta, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"To je dogovor za svijet. To nije dogovor za nas. To je način da se mnogo nafte plasira svijetu. Spustilo je cijene", rekao je Tramp novinarima.

On je dodao da Rusija ne izvozi gorivo u SAD, već ga plasira širom svijeta.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je razgovarao telefonom sa Trampom. Nakon poziva, američki predsjednik je rekao da je postignut dogovor o isporuci dizel-goriva iz Rusije, prenosi Srna.

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Donald Tramp

Amerika

Rusija

Cijene goriva

Dizel cijena

Nafta

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