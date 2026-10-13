Hercog čestitao Dodiku izbornu pobjedu SNSD-a

Izraelski predsjednik Isak Hercog čestitao je lideru SNSD-a Miloradu Dodiku izbornu pobjedu njegove stranke i ocijenio da je to jasan i nedvosmislen pokazatelj povjerenja koje narod ima u vođstvo Dodika i njegovih saradnika.

"Uvjeren sam da će SNSD opravdati to povjerenje vodeći narod mudro i snažno", naveo je Hercog u pismu Dodiku.

On je dodao da je Izrael zahvalan Dodiku na njegovom postojanom prijateljstvu i jasnom moralnom stavu kojim dosljedno pruža podršku Izraelu.

"Uvijek ćemo pamtiti Vašu čvrstu podršku, posebno nakon užasnih napada 7. oktobra i tokom naše neprestane borbe za mir i bezbjednost", naveo je izraelski predsjednik.

Hercog je dodao da mu je bilo veliko zadovoljstvo što je imao priliku da pozdravi Dodika u predsjedničkoj rezidenciji u Jerusalimu prije nekoliko sedmica.

"Uživao sam u našem otvorenom i direktnom razgovoru i radujem se nastavku naše saradnje u godinama koje dolaze", zaključio je Hercog, prenosi Srna.