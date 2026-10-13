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Sjednica Predsjedništva SDS-a u Banjaluci

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13.10.2026 18:10

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Сједница Предсједништва СДС-а у Бањалуци
Foto: ATV

Sjednica Predsjedništva SDS-a održava se danas, 13. oktobra u Banjaluci. Na sjednici će biti analizirani izborni rezultati i razmatrana organizaciona pitanja.

Pred vrhom stranke su teški rezultati proteklih izbora na kojima je SDS izgubio status druge najveće stranke u Republici Srpskoj, ali i teški kadrovski problemi koji se tiču isključenja Ljubiše Petrovića iz stranke.

Prema riječima predsjednika stranke Branka Blanuše, nakon sjednice Predsjedništva SDS-a uskoro bi mogla biti održana i sjednica Glavnog odbora.

Љубиша Петровић

Republika Srpska

Blanuša ostaje bez funkcije, Petrović bez partije

Jedna od tema koja će se naći pred funkcionerima i članovima SDS-a je i "razno", na kojoj bi se moglo povući pitanje smjene Branka Blanuše.

Situacija sa gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem i dalje nije najjasnija, a konačan stav bi mogao biti uskoro poznat. Nekoliko visokih funkcionera usprotivilo se odluci Blanuše, dok su drugi najavili čišćenje u SDS-u. Petrović je uputio žalbu na isključenje, jer prema Statutu stranke, nisu ispoštovane procedure u njegovom slučaju.

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SDS

sjednica

Banjaluka

Branko Blanuša

Predsjedništvo

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