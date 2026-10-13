Aca Kos hospitalizovan, Čeda Jovanović ga gurao na bolničkom krevetu

Autor:ATV redakcija
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Najbolji prijatelj bivšeg političara Čede Jovanovića, Aleksandar Kos, završio je u Urgentnom centru zbog preloma noge.
Aca Kos se danas oglasio iz bolnice, a Čeda je, kao pravi drugar, sve vrijeme uz njega.
Na snimku koji je Kos podijelio na Instagramu vidi se kako bivši političar gura bolnički krevet na kojem je ležao Aca, čija je noga u gipsu.
"Lako je meni kad mi je prijatelj doktor za život, a plus ima prijatelje doktore za sve vrste preloma. Hvala ortopediji Urgentnog centra", napisao je Aleksandar Kos.
Aca nije otkrio kako je zadobio prelom, a pred njim je sada dug proces oporavka.
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