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Aca Kos hospitalizovan, Čeda Jovanović ga gurao na bolničkom krevetu

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13.10.2026 18:46

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Аца Кос хоспитализован, Чеда Јовановић га гурао на болничком кревету
Foto: Printscreen/Youtube

Najbolji prijatelj bivšeg političara Čede Jovanovića, Aleksandar Kos, završio je u Urgentnom centru zbog preloma noge.

Aca Kos se danas oglasio iz bolnice, a Čeda je, kao pravi drugar, sve vrijeme uz njega.

Na snimku koji je Kos podijelio na Instagramu vidi se kako bivši političar gura bolnički krevet na kojem je ležao Aca, čija je noga u gipsu.

Објава на Инстаграму
Objava na Instagramu

"Lako je meni kad mi je prijatelj doktor za život, a plus ima prijatelje doktore za sve vrste preloma. Hvala ortopediji Urgentnog centra", napisao je Aleksandar Kos.

Aca nije otkrio kako je zadobio prelom, a pred njim je sada dug proces oporavka.

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Aleksandar Kos

čedomir jovanović

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