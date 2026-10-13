Sin ubio majku čekićem i nožem, pa odšetao u policijsku stanicu i priznao zločin

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu uhapsili su P. V. (64) zbog sumnje da je ubio svoju majku S. V. (93).
Prema nezvaničnim saznanjima, jezivi zločin dogodio se juče oko 10 časova u porodičnoj kući. Osumnjičeni je, kako se sumnja, starici najprije zadao nekoliko udaraca čekićem u glavu.
Nakon toga, dok je nesrećna žena još uvijek davala znake života, navodno joj je zadao i udarac nožem u vrat.
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Poslije krvavog pira, P. V. je hladnokrvno zaključao porodičnu kuću, a potom se odšetao do policijske stanice u Valjevu i sam prijavio ubistvo koje je počinio.
Osumnjičenom je, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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