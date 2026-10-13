Let hitno otkazan: Insekti preplavili sjedišta u avionu

Avio-kompanija Kvantas otkazala je let iz Rima kako bi omogućila dubinsko čišćenje aviona nakon što su stjenice pronađene na malom broju sjedišta u ekonomskoj klasi, saopštio je danas portparol kompanije.

Kvantas se izvinio putnicima zbog poremećaja u letu, a pogođenima su obezbijeđeni smještaj i alternativni letovi u roku od 48 sati od prvobitnog polaska, prenio je Gardijan.

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Kompanija je navela da se kabine aviona redovno čiste po visokim standardima i da se svakih 50 dana tretiraju dezinfekcionim sredstvom kao preventivnom mjerom.

Profesorka sa Univerziteta Makvori Mišel Pauer rekla je da su stjenice vjerovatno dospjele u avion u prtljagu ili na odjeći putnika, a potom se proširile po kabini.

One se često povezuju s putovanjima jer mogu da dospiju u prtljag nakon boravka u kontaminiranim hotelima.

Prema njenim riječima, stjenice nisu opasne, ali njihovi ujedi mogu da izazovu svrab i iritaciju.

Veoma ih je teško iskorijeniti jer se dugo mogu skrivati u čaršavima i pukotinama bez hranjenja.

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Pauer je ukazala i na društvene nejednakosti povezane s infestacijom stjenicama, navodeći da ljudi koji imaju manje novca možda ne mogu da priušte pesticide ili zagrijavanje vode na 55 stepeni Celzijusa, koliko je potrebno da bi se ovi insekti uništili.

(Tanjug)