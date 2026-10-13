Logo

Let hitno otkazan: Insekti preplavili sjedišta u avionu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.10.2026 09:03

Komentari:

0
сједишта авион сједење путовање
Foto: Pexel/ Thomas Zimball

Avio-kompanija Kvantas otkazala je let iz Rima kako bi omogućila dubinsko čišćenje aviona nakon što su stjenice pronađene na malom broju sjedišta u ekonomskoj klasi, saopštio je danas portparol kompanije.

Kvantas se izvinio putnicima zbog poremećaja u letu, a pogođenima su obezbijeđeni smještaj i alternativni letovi u roku od 48 sati od prvobitnog polaska, prenio je Gardijan.

торбица

Region

Žena pomoću slušalica pronašla ukradenu torbicu, građani savladali lopova

Kompanija je navela da se kabine aviona redovno čiste po visokim standardima i da se svakih 50 dana tretiraju dezinfekcionim sredstvom kao preventivnom mjerom.

Profesorka sa Univerziteta Makvori Mišel Pauer rekla je da su stjenice vjerovatno dospjele u avion u prtljagu ili na odjeći putnika, a potom se proširile po kabini.

One se često povezuju s putovanjima jer mogu da dospiju u prtljag nakon boravka u kontaminiranim hotelima.

Prema njenim riječima, stjenice nisu opasne, ali njihovi ujedi mogu da izazovu svrab i iritaciju.

Veoma ih je teško iskorijeniti jer se dugo mogu skrivati u čaršavima i pukotinama bez hranjenja.

Полиција Републике Српске

Hronika

Djevojka poginula u teškoj nesreći kod Bijeljine

Pauer je ukazala i na društvene nejednakosti povezane s infestacijom stjenicama, navodeći da ljudi koji imaju manje novca možda ne mogu da priušte pesticide ili zagrijavanje vode na 55 stepeni Celzijusa, koliko je potrebno da bi se ovi insekti uništili.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

avion

otkazan let

Stjenice

putnici

Komentari (0)

Pročitajte više

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Pronađena droga, oružje i municija: Jedna osoba uhapšena

1 h

0
Мајкл Џордан из Чикаго булса повлачи лопту ван домашаја бека Јута џеза Џефа Хорнасека током игре у трећој четвртини друге утакмице НБА финала у Солт Лејк Ситију, 5. јуна 1998. године.

Košarka

Dres Majkla Džordana prodat za 14 miliona dolara

1 h

0
Узбудљива вожња ролеркостером у забавном парку на отвореном током дана.

Svijet

Muškarac ispao iz rolerkostera i poginuo: Povrijeđene četiri osobe

1 h

0
Онкологија Универзитетски клинички центар Републике Српске

Društvo

UKC Srpske: Pacijenti od danas mogu da se jave u novi objekat onkologije

1 h

0

Više iz rubrike

Узбудљива вожња ролеркостером у забавном парку на отвореном током дана.

Svijet

Muškarac ispao iz rolerkostera i poginuo: Povrijeđene četiri osobe

1 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Jak zemljotres pogodio pogodio Panamu

2 h

0
Доналд Трамп, амерички предсједник

Svijet

Tramp: Možda smo otišli predaleko

2 h

0
Трагедија: Радници пронађени мртви у резервоару за воду

Svijet

Tragedija: Radnici pronađeni mrtvi u rezervoaru za vodu

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

56

Detalji tragedije u Dvorovima: Vozač ”BMW-a” uhapšen zbog vožnje pod dejstvom alkohola

09

55

Muškarac stradao na pruzi na Ilidži

09

46

Zbog protesta srednjoškolaca u Francuskoj zatvoreno oko 200 škola

09

43

Imate li ovaj novčić od dva evra? Poznato koliko može da vrijedi

09

42

Akcija ”Silence”: U toku pretresi u Banjaluci, Prijedoru i Srpcu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima