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Jak zemljotres pogodio pogodio Panamu

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13.10.2026 07:31

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihteru pogodio je Panamu u ponedjeljak po lokalnom vremenu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 35 kilometara.

Za sada nema podataka o eventualno povrijeđenima ili šteti.

U Panami je zabilježeno više od 300 naknadnih potresa nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni po Rihteru u petak u kojem su oštećene stotine kuća i infrastruktura u centralnim provincijama zemlje, zbog čega je vlada tokom vikenda proglasila vanrednu situaciju na nacionalnom nivou.

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U tom zemljotresu je povrijeđeno najmanje 27 osoba, a oštećeno je gotovo 900 kuća, prema podacima nadležnih službi za vanredne situacije.

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Tagovi :

Zemljotres

EMSC

Panama

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