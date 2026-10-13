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Tramp: Možda smo otišli predaleko

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13.10.2026 07:27

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Доналд Трамп, амерички предсједник
Foto: AP Photo /Alex Brandon / Tanjug

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su SAD "možda otišle predaleko" u ciljanju iranskog rukovodstva, navodeći da Vašington sada ima poteškoća da utvrdi sa kim može da pregovara.

"Možda smo otišli predaleko sa liderima jer više ne znamo sa kim, dođavola, imamo posla", rekao je Tramp na predizbornom skupu u Jangstaunu, u Ohaju, prenio je Fajnenšel ekspres.

"Niko ne želi da bude predsjednik Irana", rekao je Tramp, tvrdeći da potencijalni kandidati nisu spremni da preuzmu tu funkciju.

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Masud Pezeškijan je predsjednik Irana od jula 2024. godine.

Tramp je ponovio i tvrdnju da je Iran izgubio svoje ratno vazduhoplovstvo i svih 159 brodova, za koje je rekao da sada "prelijepo počivaju na dnu mora".

Njegove izjave uslijedile su u trenutku nastavka napada na komercijalne brodove u regionu Zaliva. Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije zabilježila je najmanje 19 napada na brodove od 1. oktobra.

(Tanjug)

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Donald Tramp

Amerika

Iran

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