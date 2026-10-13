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Tragedija: Radnici pronađeni mrtvi u rezervoaru za vodu

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13.10.2026 07:16

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Трагедија: Радници пронађени мртви у резервоару за воду
Foto: Envato/travelarium

Trojica radnika pronađena su mrtva u rezervoaru za vodu u okviru privatnog imanja, u incidentu koji izgleda kao nesreća na radu, na jugu Portugalije, u blizini grada Lulea, prema informacijama koje je saopštila žandarmerija.

Prema pisanju lokalnih medija, pretpostavlja se da su stradali radnici rumunski državljani.

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Trojica muškaraca pronađena su bez znakova života u rezervoaru za vodu u kojem su izvodili radove na zaptivanju, objasnio je portparol žandarmerije. Preminuli su na licu mjesta, uprkos višestrukim pokušajima reanimacije.

Preminuli od trovanja

Prema pisanju lokalnih medija, tri žrtve navodno su rumunske nacionalnosti i imale su 21, 24 i 40 godina. Vlasti nisu zvanično mogle da potvrde ovu informaciju.

Još trojica povrijeđenih, starosti između 50 i 52 godine, dobili su medicinsku pomoć, ali su odbili da budu prevezeni u bolnicu. Muškarci su radili za privatnu kompaniju.

Tačni uzroci tragedije za sada su nepoznati. Portugalska javna televizija RTP navodi mogućnost da su radnici preminuli usljed trovanja unutar rezervoara, ali naglašava da je riječ o preliminarnoj pretpostavci.

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Inspekcija rada trebalo je da izađe na lice mjesta kako bi utvrdila okolnosti nesreće, prenosi Blic.

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Tagovi :

Portugalija

poginuli radnici

tragedija

rezervoar za vodu

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