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Novak: Situacija u Ormuskom moreuzu blokira do sedam miliona tona nafte dnevno

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12.10.2026 22:45

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Nafta postrojenje
Foto: Loïc Manegarium/Pexels

Situacija u Ormuskom moreuzu blokira isporuku šest do sedam miliona tona barela nafte na svjetsko tržište na dnevnom nivou, izjavio je ruski vicepremijer Aleksandar Novak.

On je rekao da je to konstatovano na ministarskom sastanku na marginama Svjetskog naftnog kongresa u Rijadu.

"To stvara neravnotežu između ponude i potražnje, a postoji i značajna nestabilnost na tržištu", rekao je Novak.

On je dodao da su detaljno razgovarali o situaciji u vezi sa rastućim globalnim cijenama prevoza, prevoza robe i osiguranja, koje su na određenim rutama porasle pet do deset puta, prenosi Interfaks.

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Tagovi :

Ormuski moreuz

Nafta

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