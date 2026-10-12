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Ogromni talasi ruše kuće na obali Kalifornije

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12.10.2026 20:20

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Таласи запљускују шеталиште испред кућа у Лонг Бичу у Калифорнији, у суботу, 10. октобра 2026. године, док се приближава тропска олуја Рејчел.
Foto: Tanjug/AP Photo/William Liang

Snažna oluja pogodila je obalu Kalifornije, gdje ogromni talasi ruše luksuzne vile, oštećuju obalsku infrastrukturu i primoravaju stanovnike da napuste svoje domove.

Talasi visoki nekoliko metara u Long Biču preplavili su dijelove drvenog šetališta starog više od jednog vijeka i udarali direktno u kuće izgrađene uz samu obalu.

Najmanje 13 objekata je oštećeno, a stanovnicima je zabranjen povratak u kuće.

Među ugroženim objektima su i luksuzne vile čija se vrijednost procjenjuje na više miliona dolara.

Gradske vlasti pokušavaju da spriječe dalje razaranje postavljanjem ogromnih vreća sa pijeskom i izgradnjom zaštitnih nasipa duž obale.

Prema izvještajima, oluja Rejčel dodatno je pogoršala stanje na obali koja je već bila pogođena snažnim talasima.

Situaciju otežavaju i neuobičajeno visoke temperature vode u Tihom okeanu, a Kalifornija je proglasila vanredno stanje zbog vremenskih uslova povezanih sa El Ninjom, prenosi "Sputnjik".

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Tagovi :

El Ninjo

Oluja

kalifornija

Amerika

talasi

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