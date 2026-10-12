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Minić: Od velike važnosti sporazum o izvozu ruske nafte

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12.10.2026 12:30

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je sporazum između SAD i Rusije o izvozu ruske nafte na svjetsko tržište veoma bitan i da ne znači samo smanjenje cijene nafte nego i pad tenzija, te da je Srpska do sada isplatila preko 12,4 miliona KM u okviru mjere subvencije za gorivo.

Minić je istakao da je pad cijena nafte na svjetskom tržištu velika stvar, jer kao energent u mnogim privrednim djelatnostima zauzima izuzetno visok procenat.

Napomenuo je da je Republika Srpske od početka divljanja cijena imala niz mjera, a jedna od njih je učešće u cijeni goriva od 10 feninga po litru.

"Mogu vam reći da smo do zadnjeg obračuna isplatili preko 12,4 miliona KM za tu mjeru. Nastojali smo da pomognemo i privredu i kućne budžete", rekao je Minić novinarima u Srpci.

On smatra da je sporazum dvije najveće svjetske sile bitan početak i kada je riječ o specijalnoj vojnoj operaciji i svemu što se dešava u Evropi koja je počela nepotrebno da zvecka oružjem.

"Mislim da je u ovom momentu predsjednik SAD Donald Tramp zajedno sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom povukao jedan izuzetno dobar potez", rekao je Minić, prenosi Srna.

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Tagovi :

Nafta

ruska nafta

Savo Minić

Sjedinjene Američke Države

Cijene goriva

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