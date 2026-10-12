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Čović: Ostajemo snažni partneri sa SNSD-om

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12.10.2026 13:23

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Драган Човић након састанка ХДЗ-а и СНСД-а у Бањалуци.
Foto: ATV

Dragan Čović predsjednik HDZ-a BiH nakon održanog sastanka sa delegacijom SNSD-a u Banjaluci koju je predvodio Milorad Dodik predsjednik stranke, rekao je da se partnerstvo između ove dvije stranke nastavlja, te da je sasvim izvjesno da će ove stranke predvoditi sve procese u BiH u okviru političkog dogovora i na nivou BiH i na nižim nivoima.

"Ostajemo snažni partneri sa SNSD-om", rekao je Čović i naglasio da su razgovarali o tri ključne stvari.

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Naglasio je da su ključne stvari unutrašnji mir i stabilnost u BiH, ustavno poštovanje ravnopravnosti tri naroda i evropski put.

"Evropski put po pomjeri nas u BiH i naših interesa, s obzirom na sve ovo što se dešava u Evropskoj uniji. To je osnova rada", rekao je Čović.

Čović je čestitao predsjedniku Dodiku pobjedu na izborima kao i Željki Cvijanović koja je reizabrana za člana Predsjedništva u BiH.

"Mislim da su rezultati izvrsni, neki će reći izvan očekivanja, moguće da i tako, ali oni nam govore da možemo popraviti sve procese", poručio je Čović.

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"Imamo dosta stvari koje nismo riješili a dogovorili smo ih u 2022. godini. Nikada više nećemo doći u situaciju da jedan narod bira drugome predstavnike", rekao je Čović.

Sastanku u SNSD-a prisustvali su potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović, generalni sekretar Srđan Amdžić, funkcioneri stranke Ana Trišić Babić, Željko Budimir i portparol Radovan Kovačević.

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Dragan Čović

Milorad Dodik

SNSD

HDZ BiH

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