Povelja opštine Petrovo dodijeljena Savi Miniću

Najviše priznanje opštine Petrovo - Povelja dodijeljena je predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću, a Plaketa "Miholjsko ljeto" Ministarstvu poljoprivrede, šumarska i vodoprivrede.

Priznanje je u ime Minića primio njegov izaslanik Luka Andrić koji je u obraćanju na svečanoj sjednici Skupštine opštine rekao da Vlada radi na unapređenju položaja svih lokalnih zajednica u Srpskoj i da je ovo najviše opštinsko priznanje potvrda zajedničkog rada lokalne i republičke vlasti.

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Povelja opštine, kao najviše priznanje, dodijeljena je i načelniku opštine Petrovo Ozrenu Petkoviću, koji je rekao da je opštinski budžet stabilan, sa ostvarenim prošlogodišnjim suficitom većim od 360.000 KM.

Petković je podsjetio na sve realizovane aktivnosti u proteklih godinu dana, sprovedene i zahvaljujući podršci republičkih institucija.

Izdvojio je kupovinu i opremanja vrtića, izgradnju trotoara prema termama "Ozren", te rekonstrukciju fiskulturne sale u Osnovnoj školi "Vuk Karadžić", a za šta je obezbijeđena novčana podrška veća od milion KM.

Plaketa opštine "Miholjsko ljeto" pripala je Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a preuzela ju je resorni ministar Anđelka Kuzmić.

Ona je navela da je ministarstvo izdvojilo oko 50.000 KM za putnu infrastrukturu kako bi se obezbijedili povoljni uslovi za ostanak na selu.

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Plaketa opštine "Miholjsko ljeto" dodijeljena je i kompaniji "Models" iz Petrova.

Novčanu nagradu u iznosu od po 200 KM u oblasti društvenih djelatnosti uručeni su Mateju Mišanoviću, Đurđini Bahnan i Stijepi Tadić iz Petrova, Emiliji Živković iz Kakmuža i Isidori Jeremić iz Karanovca.

Pohvale su dobili Sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Fudbalski klub "Zvijezda" Kakmuž, Vera Lazarević iz Petrova, Marko Mišić iz Karanovca i Kulturno-umjetničko društvo "Kakmuž".

Telegrame i iskrene čestitke uputio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Milorad Dodik, koji je ukazao na važnost zajedništva i okupljanja, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.

Svečanoj sjednici Skupštine opštine prisustvovali su i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoran Blagojević, predstavnici bratske opštine Borovo iz Hrvatske, predsjednik Skupštine grada Doboja Zoran Blagojević, kao i predstavnici nevladinih organizacija i zvanice iz oblasti privrede i kulture.

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Nakon svečane sjednice predviđeno je osveštanje Centralnog spomen–obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske, pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske i civilnim žrtvama rata.

Spomenik se nalazi na Trgu Nemanjića, kod objekta Administrativne službe opštine Petrovo.

(Srna)