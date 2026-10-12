Dodiku priznanje Centra za obuku: Jedan od najvažnijih stubova MUP-a Srpske

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Izuzetna mi je čast što su mi ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i načelnik Centra za obuku Vedran Simić uručili zahvalnicu, plaketu i pištolj povodom decenije uspješnog rada ovog centra, napisao je predsjednik Milorad Dodik Na Iksu.
"Posebno mi je drago što priznanje dolazi kao potvrda za moju kontinuiranu podršku u osnivanju, opremanju i razvoju Centra. Ponosan sam na postignute rezultate i činjenicu da je Centar za obuku izrastao u jedan od najvažnijih stubova Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, sa ključnom ulogom u stručnom usavršavanju i osposobljavanju naših policijskih službenika", kaže Dodik.
Izuzetna mi je čast što su mi ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i načelnik Centra za obuku Vedran Simić uručili zahvalnicu, plaketu i pištolj povodom decenije uspješnog rada ovog centra. Posebno mi je drago što priznanje dolazi kao potvrda za moju kontinuiranu podršku u osnivanju, opremanju i razvoju Centra.
Ponosan sam na postignute rezultate i činjenicu da je Centar za obuku izrastao u jedan od najvažnijih stubova Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, sa ključnom ulogom u stručnom usavršavanju i osposobljavanju naših policijskih službenika.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 12, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h5
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h3
Republika Srpska
3 h4
Najnovije
Najčitanije
15
35
15
30
15
18
15
13
15
10
Trenutno na programu