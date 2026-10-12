Dodiku priznanje Centra za obuku: Jedan od najvažnijih stubova MUP-a Srpske

Izuzetna mi je čast što su mi ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i načelnik Centra za obuku Vedran Simić uručili zahvalnicu, plaketu i pištolj povodom decenije uspješnog rada ovog centra. Posebno mi je drago što priznanje dolazi kao potvrda za moju kontinuiranu podršku u osnivanju, opremanju i razvoju Centra. ​Ponosan sam na postignute rezultate i činjenicu da je Centar za obuku izrastao u jedan od najvažnijih stubova Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, sa ključnom ulogom u stručnom usavršavanju i osposobljavanju naših policijskih službenika.