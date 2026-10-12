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Dodiku priznanje Centra za obuku: Jedan od najvažnijih stubova MUP-a Srpske

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12.10.2026 13:00

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Милораду Додику признање Центра за обуку
Foto: Screenshot/X

Izuzetna mi je čast što su mi ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i načelnik Centra za obuku Vedran Simić uručili zahvalnicu, plaketu i pištolj povodom decenije uspješnog rada ovog centra, napisao je predsjednik Milorad Dodik Na Iksu.

"Posebno mi je drago što priznanje dolazi kao potvrda za moju kontinuiranu podršku u osnivanju, opremanju i razvoju Centra. ​Ponosan sam na postignute rezultate i činjenicu da je Centar za obuku izrastao u jedan od najvažnijih stubova Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, sa ključnom ulogom u stručnom usavršavanju i osposobljavanju naših policijskih službenika", kaže Dodik.

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Milorad Dodik

priznanje

Željko Budimir

MUP Republike Srpske

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